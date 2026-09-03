구리시, 토지 293필지 대상 개별공시지가 열람 실시

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[구리=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 구리시는 2026년 상반기 분할, 합병, 지목 변경 등 지적 변동이 발생한 토지 293필지에 대해 개별공시지가를 공개하고 의견 제출을 받는다고 3일 밝혔다.

구리시청 전경.[사진=구리시]

시에 따르면 이번 열람 대상은 2026년 7월 1일 기준으로 변동 사항이 확정된 토지로 기간은 9월 1일부터 22일까지다. 토지 소유자와 이해관계인은 해당 기간 동안 개별공시지가를 확인하고 의견을 제출할 수 있다.

개별공시지가 열람은 구리시청 토지정보과 또는 각 동 행정복지센터를 직접 방문해 확인할 수 있으며 인터넷 부동산 공시가격 알리미 사이트를 통해서도 가능하다. 개별공시지가는 국세와 지방세를 비롯해 각종 부담금 및 공공요금 산정의 기준으로 활용된다.

토지 소유자 및 이해관계인이 열람한 가격에 이견이 있을 경우 열람 기간 내 의견서를 작성해 구리시청 토지정보과에 직접 방문 제출하거나 팩스와 등기우편을 통해 접수할 수 있다.

구리시는 제출된 의견에 대해 감정평가 법인의 검증과 구리시 부동산가격공시위원회의 심의를 거친다. 시는 심의 결과를 신청인에게 개별 통지하고 오는 10월 29일 최종 개별공시지가를 결정·공시할 계획이다.

열람 방법과 의견 제출 절차 등 자세한 사항은 구리시청 토지정보과 토지관리팀으로 문의하면 된다.

asj7376@newspim.com