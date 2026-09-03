구리시, 토지 293필지 대상 개별공시지가 열람 실시

AI 핵심 요약beta
- 구리시가 3일 지적변동 토지 293필지의 개별공시지가 열람을 시작했다.
- 열람 대상은 2026년 7일 1일 기준 변동 토지로 9월 22일일까지다.
- 의견은 열람 기간 내 접수하며 최종 공시지는 10월 29일 결정한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[구리=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 구리시는 2026년 상반기 분할, 합병, 지목 변경 등 지적 변동이 발생한 토지 293필지에 대해 개별공시지가를 공개하고 의견 제출을 받는다고 3일 밝혔다.
시에 따르면 이번 열람 대상은 2026년 7월 1일 기준으로 변동 사항이 확정된 토지로 기간은 9월 1일부터 22일까지다. 토지 소유자와 이해관계인은 해당 기간 동안 개별공시지가를 확인하고 의견을 제출할 수 있다.
개별공시지가 열람은 구리시청 토지정보과 또는 각 동 행정복지센터를 직접 방문해 확인할 수 있으며 인터넷 부동산 공시가격 알리미 사이트를 통해서도 가능하다. 개별공시지가는 국세와 지방세를 비롯해 각종 부담금 및 공공요금 산정의 기준으로 활용된다.
토지 소유자 및 이해관계인이 열람한 가격에 이견이 있을 경우 열람 기간 내 의견서를 작성해 구리시청 토지정보과에 직접 방문 제출하거나 팩스와 등기우편을 통해 접수할 수 있다.
구리시는 제출된 의견에 대해 감정평가 법인의 검증과 구리시 부동산가격공시위원회의 심의를 거친다. 시는 심의 결과를 신청인에게 개별 통지하고 오는 10월 29일 최종 개별공시지가를 결정·공시할 계획이다.
열람 방법과 의견 제출 절차 등 자세한 사항은 구리시청 토지정보과 토지관리팀으로 문의하면 된다.
asj7376@newspim.com