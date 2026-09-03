정성주 김제시장 '삭발' 결단…"새만금신항 관할 공정심의 촉구"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

새만금2호방조제서 시민·어민 500여 명 참여 제4차 결의대회 개최

김제수협장·이통장연합회 사무국장도 삭발...법과 원칙 따른 판단 촉구

[김제=뉴스핌] 이백수 기자 = 정성주 김제시장이 3일 새만금신항 관할결정을 앞두고 시민·어민들과 함께 삭발에 나서며 공정하고 신중한 심의를 촉구했다.

김제시는 이날 새만금신항을 마주한 새만금 제2호 방조제에서 김제 미래 김제시민연대와 함께 '새만금신항 관할결정 공정심의 촉구 제4차 결의대회'를 개최했다고 밝혔다. 이날 행사에는 시민과 어민 등 500여 명이 참여했다.

새만금신항공정심의촉구 삭발[사진=김제시]2026.09.03 lbs0964@newspim.com

이번 결의대회는 행정안전부 중앙분쟁조정위원회의 새만금신항 매립지 관할결정 최종심의를 앞두고 공정한 판단을 촉구하기 위해 마련됐다.

김제 시민사회는 그동안 중분위 위원 구성과 심의 과정에서 공정성과 숙의가 충분하지 않았다는 문제를 제기해 왔다. 대통령 탄원서 제출을 비롯해 세종시와 청와대에서 모두 세 차례 집회를 열며 법과 원칙에 따른 신중한 관할결정을 요구했다.

이날 정 시장과 더불어 김영주 김제수협장, 안난호 김제시 이통장연합회 사무국장은 삭발에 함께 참여했다. 행정과 시민, 어민이 한목소리로 새만금신항 관할결정의 공정한 심의를 촉구하며 결연한 의지를 나타냈다.

정 시장은 삭발식에서 "머리를 깎는 것 자체가 중요한 것은 아니다"며 "오늘의 결단은 김제시민과 어민, 김제의 미래를 걱정하는 모든 분들의 목소리가 정부와 중앙분쟁조정위원회에 온전히 전달되기 위한 것"이라고 말했다.

이어 "생업을 뒤로하고 이곳까지 달려온 시민들과 새만금 바다를 삶의 터전으로 지켜온 어민들의 간절한 마음을 전하기 위한 것"이라며 "정부와 중앙분쟁조정위원회는 공정하고 책임 있는 판단을 내려야 한다"고 강조했다.

정 시장은 지난 결의대회에서 시민들과 함께 삭발에 참여할 계획이었으나 지난달 27일 대통령 주재 국정설명회 참석으로 함께하지 못했다. 이후 시민들과 끝까지 함께하지 못한 아쉬움을 안고 이번 결의대회에 참석해 삭발로 직접 뜻을 나타냈다.

이번 삭발은 새만금신항 관할결정이 단순한 행정구역 문제가 아니라 김제의 발전과 시민들의 미래를 좌우할 중대한 사안이라는 정 시장의 책임감과 의지를 보여주는 행보로 풀이된다.

정 시장은 "우리가 바라보고 있는 새만금신항은 김제의 미래와 직결된 중요한 공간"이라며 "관할결정은 어떠한 의문도 남지 않도록 충분히 검증하고 법과 원칙에 따라 공정하게 이뤄져야 한다"고 거듭 촉구했다.

lbs0964@newspim.com