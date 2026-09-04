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회사채로 갈아타는 롯데지주…2.4조 만기보다 더 큰 고민은

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AI 핵심 요약

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  • 롯데지주가 3일 CP를 회사채로 갈아탔다.
  • 1년 내 만기차입금 2조3785억원에 현금 1598억원뿐이었다.
  • 계열사 지원과 투자 부담에 재무부담이 커졌다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

1년 내 만기도래 차입금 2.4조원...현금성자산은 1600억원에 그쳐
자금조달 압박 커지자...장기 회사채 전환으로 차입구조 장기화 추진

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 롯데지주가 기업어음(CP)을 회사채로 갈아타며 단기 차입금의 만기를 장기화하고 있다. 1년 안에 만기가 돌아오는 차입금이 2조4000억원에 육박하는 데 비해 보유 현금성자산은 1600억원 수준에 그치면서 차환 부담을 선제적으로 낮추려는 것이다.

회사채 수요가 뒷받침되고 미사용 여신한도까지 감안하면 당장의 차환 여력은 충분하다는 게 롯데 측 설명이다. 다만 롯데바이오로직스 등 계열사 투자와 지원에 대규모 자금이 계속 투입되는 가운데 지주사의 자체 현금창출력은 정체돼 있어 재무부담을 근본적으로 낮추는 것이 과제로 꼽힌다.

롯데월드타워 전경. [사진=롯데 제공]

◆1년 내 만기 차입금 2.4조에 보유 현금 1600억 불과

3일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 올해 상반기 별도 기준 롯데지주의 1년 이내 만기가 도래하는 차입금 및 사채 규모는 2조3785억원에 달했다.

세부적으로는 단기차입금 1조2080억원, 유동성 장기차입금 8300억원, 유동성사채 3405억원으로 구성됐다. 총자산(9조1381억원)의 40.7%를 차입금으로 조달하고 있는 데다 단기차입금 비중도 높은 구조다.

총차입금(3조7207억원)에서 단기차입금이 차지하는 비중은 64%에 달한다. 반면 당장 활용할 수 있는 현금성자산과 단기금융상품은 1598억원 수준에 그쳐, 보유 현금이 1년 내 만기 차입금의 6.7% 수준에 불과할 정도로 단기 차입 규모와 극심한 격차를 보이고 있다.

 

◆CP 대신 회사채…차입 만기 장기화

롯데지주는 차입 만기를 늘려 단기 비중을 낮추는 리파이낸싱 전략에 박차를 가하고 있다. 이번 조달은 신규 투자보다는 기존 단기 부채를 장기 부채로 바꾸는 성격이 강하다. 만기가 집중되는 시점을 분산해 차환 리스크를 낮추려는 조치다.

올해만 여섯 차례에 걸쳐 총 5250억원의 회사채를 조달했으며, 자금 전액을 기업어음(CP) 및 차입금 상환에 투입해 재무 구조 다변화를 추진 중이다.

이날 발행된 1500억원 규모의 무보증 회사채 역시 동일한 맥락이다. 앞서 지난달 25일 진행한 800억원 규모 회사채 수요예측에는 3450억원의 주문이 몰렸다. 이러한 수요예측 흥행을 바탕으로 롯데지주는 당초 발행 예정액을 최대 1500억원까지 확대했다. 이번 회사채 발행자금은 채무 상환에 활용될 전망이다. 올해 만기가 도래하는 롯데지주의 CP는 5300억원으로, 이 가운데 이달에만 3000억원이 몰려 있다.

롯데지주 관계자는 "최근 실시한 회사채 수요예측 결과에서 확인됐듯, 차환 발행을 위한 시장 수요는 충분한 상황"이라며 "평균 보유 예금과 미사용 여신한도를 포함해 약 1조원 규모의 가용 유동성을 확보하고 있는 만큼, 1년 내 도래하는 단기성 차입금 만기에 충분한 대응력을 보유하고 있다"고 말했다.

롯데지주 CI [사진=롯데지주 제공] nrd@newspim.com

◆채무 리파이낸싱 진짜 속내는

롯데지주가 채무 리파이낸싱에 적극 나서는 배경에는 계열사에 대한 자금 지원 부담도 자리하고 있다. 롯데그룹의 주요 계열사 가운데 한때 그룹 전체의 60% 영업이익을 떠받쳤던 롯데케미칼은 업황 부진 여파로 실적 악화가 장기화하고 있다. 2024년부터 지난해까지 2년 연속 9000억원 이상의 영업손실을 기록하며 적자를 이어오고 있다. 석유화학 업황 부진이 지속되는 데다 대규모 투자 부담까지 겹치면서 계열사 전반의 차입 부담 관리가 그룹의 주요 과제로 떠올랐다.

2024년에는 일부 회사채의 재무특약을 충족하지 못해 약 2조원 규모의 회사채에 기한이익상실(EOD) 사유가 발생했다. 롯데는 그룹의 상징인 롯데월드타워를 담보로 제공해 은행권 지급보증을 받는 신용보강책까지 꺼내 들었다. 롯데케미칼의 재무 문제가 계열사를 넘어 그룹 전체의 재무건전성에 대한 우려로 번진 배경이다.

이런 상황에서 롯데는 새로운 성장동력 확보에 힘을 쏟으며 출구 전략을 짜고 있다. 신동빈 롯데그룹 회장은 바이오 사업을 차세대 성장동력으로 낙점하고 관련 투자를 확대하고 있다. 롯데지주는 지난해 롯데바이오로직스에 1680억원을 출자했다. 롯데글로벌로지스 기업공개(IPO) 철회에 따른 재무적투자자(FI)의 풋옵션 행사 등으로도 1814억원의 순자금 유출이 발생했다.

향후 추가 자금 소요 가능성도 남아 있다. 롯데바이오로직스가 송도 바이오플랜트 건설을 진행하고 있어 1공장이 준공되는 내년까지 롯데지주의 출자 부담이 이어질 것으로 전망된다.

문제는 계열사에 투입해야 할 자금 규모에 비해 지주사의 자체 현금창출력이 충분하지 않다는 점이다. 별도 기준 롯데지주의 상반기 영업활동현금흐름은 2024년 1108억원, 지난해 1231억원, 올해 1201억원으로 최근 3년간 1100억~1200억원 수준에 머물렀다. 반면 롯데바이오로직스에는 2024년 이후 2년 반 동안에만 6162억원이 투입됐다. 계열사 투자와 지원에 수천억원대 자금이 지속적으로 투입되는 상황에서 자체 현금창출만으로 이를 감당하기에는 부담이 커질 수밖에 없는 구조다.

롯데지주의 자체 재무지표도 악화 추세다. 주요 자회사의 실적 둔화로 롯데지주의 배당수익 역시 2022년 1470억원에서 2025년 1172억원으로 감소했다. 경상현금흐름도 나빠졌다. 금융비용 등 지출 부담이 커지면서 올해 상반기 경상수입은 2290억원, 경상지출은 2628억원으로 337억원의 적자를 기록했다. 정기적으로 들어오는 현금만으로 운영비와 금융비용 등 상시 지출을 감당하지 못하고 있다는 의미다. 여기에 계열사 투자 등 추가적인 자금 소요가 더해지면서 같은 기간 자금과부족 규모는 3030억원으로 확대됐다.

한국신용평가는 롯데지주의 자체 재무부담이 과중한 수준이라고 평가했다.

한국신용평가는 최근 보고서에서 "자회사 실적 약화에 따른 배당 수익 감소와 고금리 및 차입 확대로 인한 금융비용 증가 영향으로 경상현금흐름이 저하되고 있으며, 계열 관련 자금소요가 계속되면서 지주의 재무부담이 확대되고 있다"고 분석했다. 이어 "향후 1년간 예상 영업창출현금 등은 1년 내 만기 도래 차입금 2조원과 지분 투자·금융비용 등 단기 자금 소요를 충당하기에 크게 부족한 상황"이라고 지적했다.

nrd@newspim.com

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국책은행 지방이전 일단 유보 [서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 한국산업은행과 한국수출입은행, IBK기업은행 등 3대 국책은행의 지방행이 일단 유보됐다. 다만 정부가 '잔류 최소화'를 원칙으로 4분기 중 수도권 공공기관 이전계획 발표를 예고해 여전히 가능성은 높다는 관측이다. 이에 지방이전 전면 백지화를 요구하고 있는 금융노조는 내일 총파업을 시작으로 반대 투쟁 수위를 높인다는 방침이다. 정부가 노동계와의 대화를 약속했지만, 이전 실효성부터 대규모 직원 이탈 가능성까지 해결해야 할 과제가 적지 않아 정부와 노조 간의 극심한 갈등이 예상된다. 정부는 3일 관계부처 합동 '행정·공공기관 이전 및 공공기관 기능개혁' 관련 기자회견을 개최했다. [서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 한성숙 국무총리가 3일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 행정·공공기관 이전 및 공공기관 기능개혁 관련 기자회견을 위해 브리핑룸에 입장하고 있다. 왼쪽부터 윤호중 행정안전부 장관, 한성숙 총리, 허장 재정경제부 2차관,김윤덕 국토교통부 장관. 2026.09.03 gdlee@newspim.com 중앙행정기관은 내년 상반기부터 규모 및 파급효과가 큰 기관부터 세종특별자치시로 이전 추진하고 수도권 공공기관 350여 곳은 올 4분기 중 이전계획을 발표한다는 게 정부 입장이다. 금융당국과 함께 거론됐던 한국산업은행과 한국수출입은행, IBK기업은행 등 3대 국책은행의 지방 이전 여부는 일단 유보됐다. 하지만 정부가 '잔류 최소화' 원칙을 강조하면서 여전히 가능성이 높다는 관측이다. 한성숙 국무총리는 "일부 이견과 이해관계의 벽이 없지 않겠으나 지방정부와 노동계 등 다양한 의견을 충분히 경청해 다수가 공감할 수 있는 합리적인 이전계획을 만들겠다"고 밝혔다. 3대 국책은행은 내일로 예정된 금융노조 총파업을 시작으로 지방 이전 반대 투쟁 수위를 단계적으로 높여갈 예정이다. 특히 노동계 의견을 충분히 경청하겠다고 밝힌 만큼 정부가 구체적인 대화 창구를 마련하고 금융노조와 적극적인 소통에 나서야 한다고 촉구했다. 지금까지는 단 한 번도 노조 의견을 수렴하지 않는 등 일방적인 행보를 보였다며 비판의 목소리도 높였다. 기업은행 노조 관계자는 "이전 실효성에 대한 의구심이 높고 구성원들의 반대가 크지만 정부 측에서 우리 의견을 공식적으로 문의한 적은 없다"며 "내일 총파업을 시작으로 향후 상황에 따라 필요하다는 쟁의권 확보 후 단독 파업 등도 검토할 것"이라고 말했다. 익명을 요구한 관계자는 "정부 관계자가 지방 이전은 협의 사안이 아니고 이전 지역에 대해서만 의견을 듣겠다며 고압적으로 나온 적이 있다. 이런 일방적인 태도라면 더 큰 반발만 이어질 것"이라고 질타했다. 전국금융산업노동조합은 27일 기자간담회를 열고 '8.28 총파업 총력투쟁 결의대회'와 '9.4 1차 총파업' 등 향후 투쟁계획을 밝히고, 총파업 돌입 배경과 주요 교섭 쟁점을 설명했다. [사진=금융노조] 실효성을 둘러싼 갑론을박도 예상된다. 산업은행을 부산으로 옮기려 했던 윤석열 정부의 경우, 이전 효과에 대한 객관적인 데이터를 요구하는 노조 의견을 묵살해 논란 확대를 자초한 바 있다. 금융 인프라가 수도권에 집중된 상황에서 국책은행만 지방으로 내려보내는 건 오히려 경쟁력을 약화시키는 결과로 이어질 수 있다는 게 금융권의 지적이다. 따라서 정부가 얼마나 객관적인 데이터와 맞춤형 계획을 내놓는지에 따라 여론이 달라질 수 있다는 관측이다. 직원들을 위한 이전 지원책도 관건으로 꼽힌다. 다만 이미 다수의 국책은행 직원들이 지방으로 이동할 경우 퇴사나 이직을 하겠다는 의사를 밝히고 있어 어떤 대책을 내놓더라도 대규모 이탈을 막기 어렵다는 전망이 우세하다. 3대 국책은행의 지방 이전 여부는 4분기 중 결정될 예정이다. '본사 소재지를 서울에 둔다'는 관련법 개정이 필요하지만, 정부·여당이 과반이 넘는 의석을 차지한 만큼 대상으로 지정되면 이후 행정적 절차는 빠르게 진행될 가능성이 높다. 이에 금융노조는 총파업을 기점으로 이전 반대 투쟁을 더욱 강화한다는 방침이다. 정부가 마련하는 대화 테이블에서 어떤 중재안이 마련될 수 있을지에 관심이 모아진다. 금융노조는 "내일 총파업에서도 지방이전 반대 목소리를 높일 것"이라며 "현재 정부와는 민주노총과 한국노총 등 양대노총 공대위 공동으로 국토부(지방이전), 재경부(통폐합)와 노정협의를 진행 중이다. 앞으로 계속 논의를 이어가겠다"고 밝혔다. peterbreak22@newspim.com 2026-09-03 13:49
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다음 주까지 맑고 선선한 날씨 [서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 당분간 선선하고 건조한 공기가 유입돼 기온과 습도가 함께 낮아지면서 후텁지근한 늦더위가 한풀 꺾이겠다. 다음 주까지 서쪽과 내륙 지역은 대체로 맑겠으나 동풍 영향을 받는 동해안과 제주도에는 강한 바람이 불겠고 비가 내리는 곳이 있겠다. 기상청은 3일 정례브리핑에서 "오는 4일부터 상대적으로 선선하고 수증기가 적은 공기로 바뀌면서 체감 더위가 완화될 것"이라며 "오늘 오후에는 전국 대부분 지역에서 폭염특보가 해제될 것"이라고 예보했다.  당분간 선선하고 건조한 공기가 유입돼 기온과 습도가 함께 낮아지면서 후텁지근한 늦더위가 한풀 꺾이겠다. [사진=뉴스핌 DB] 더위가 누그러지는 이유는 한반도에 영향을 주던 덥고 습한 열대 공기가 물러나고 북쪽에서 선선하고 건조한 공기가 유입된다는 데 있다. 금요일인 오는 4일에는 북쪽 고기압의 영향이 본격화하면서 전국 대부분 지역이 대체로 맑겠다. 다만 동풍이 직접 유입되는 동해안은 구름이 많고 비가 내리는 곳이 있겠다. 주말에는 북쪽 고기압과 남쪽 제24호 태풍 '크로반' 사이의 기압 차가 커지면서 동풍이 더욱 강해지겠다. 동해안과 제주도에서는 동풍이 산지를 타고 오르는 과정에서 비구름이 발달해 비가 내리는 곳이 있겠다. 다음 주에도 북쪽 고기압의 영향으로 맑은 날이 이어지겠다. 다만 동풍 영향을 직접 받는 강원 영동과 제주도는 구름이 많겠고 비가 내릴 가능성도 있다. 지역별 기온 차도 나타나겠다. 동풍이 바다에서 바로 유입되는 강릉 등 동해안은 구름과 비의 영향까지 더해지면서 낮 최고기온이 25도 안팎에 머무는 날이 있겠다. 반면 광주 등 서쪽 지역은 동풍 영향을 상대적으로 적게 받아 낮 기온이 30도 안팎까지 오르는 곳이 있겠다. 다만 이전보다 습도가 낮아지면서 최근과 같은 후텁지근한 폭염은 나타나지 않을 전망이다. 날씨가 선선해지면서 아침 기온이 20도 아래로 내려가는 지역은 점차 늘어나고 낮 기온이 30도 이상 오르는 지역은 줄어들겠다. 날씨가 맑은 지역에서는 밤사이 지면의 열이 빠르게 빠져나가면서 아침 기온은 낮아지고 낮에는 다시 기온이 오르는 등 낮과 밤의 기온 차가 크겠다. 동풍이 강하게 지속되면서 동해안과 남해안, 제주도는 강풍과 너울 영향을 받겠다. 남해안과 제주도, 일부 산지를 중심으로 바람이 강하게 불겠고 남해상과 제주도 해상에는 풍랑경보가 내려질 가능성도 있다. 제주도에서는 강풍으로 항공기 운항에 차질이 발생할 수 있다. 제24호 태풍 크로반이 우리나라로 직접 북상할 가능성은 낮을 전망이다. 크로반은 오는 4일까지 북상한 뒤 북쪽 고기압에 가로막혀 남동쪽으로 물러날 것으로 예상된다. 기상청은 "현재로서는 태풍이 우리나라로 북상할 가능성은 낮다"면서도 "우리나라에 직접 접근하지는 않지만 북쪽 고기압과의 기압 차를 키우면서 동풍과 해상의 바람을 강화할 수 있다"고 설명했다. jason14@newspim.com 2026-09-03 14:27

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