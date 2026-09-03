"통합 LCC 본사 부산에 배치해야"…민주당 부산시당 "산업은행·정부 결단해야"

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"지역 기반 제2허브 육성 약속 지켜라"

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 가덕도신공항을 지역 거점 허브공항으로 키우기 위해 진에어·에어부산·에어서울을 합치는 통합통합 저비용항공사(LCC) 본사를 부산에 두어야 한다는 요구가 정치권에서 다시 불거졌다.

더불어민주당 부산시당이 항공사 통합 과정에서 정책 당국과 국책은행이 처음 내세운 '지역 기반 제2허브 육성' 약속을 되짚으며 통합 LCC 본사 부산 배치를 공식 요구한 것이다.

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 더불어민주당 부산시당이 3일 오전 11시 부산시의회 브리핑룸에서 통합 LCC 본사 부산 유치와 관련해 기자회견을 하고 있다. 2026.09.03

민주당 부산시당은 3일 부산시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "통합 LCC 본사를 부산에 두고 조직과 인력, 노선 등 실질적인 거점을 부산에 배치해야 한다"고 밝혔다.

기자회견에는 최형욱 수석부위원장을 비롯한 지역 위원장과 시·구의원 등 20여명이 참석했다.

이어 "가덕도신공항 개항을 앞두고 지역 거점 항공사의 확보가 성공적인 허브공항 운영의 핵심 조건"이라고 강조했다.

또 "해운 대기업들의 부산 이전과 북극항로 시범 운항, 가덕도신공항 착공 등 해양수도 부산 프로젝트가 진행 중인 상황에서 통합 LCC 본사가 수도권에 남을 경우 수십조원 국비 투입 효과가 반감될 수 있다"고 꼬집었다.

이들은 "2020년 산업은행이 한진칼에 8000억 원을 투자하며 LCC 3사 통합을 추진할 당시 '지역 기반 제2 허브공항 육성과 지역경제 활성화'를 명시했다"면서도 "현재 산업은행은 통합 LCC 본사 소재지와 인력·노선 배치를 '대한항공 자율 결정 사안'이라며 책임을 회피하고 있다"고 주장했다

최형욱 수석부원장은 "정부와 국책은행이 지역 균형발전이라는 시대적 과제에 선도적 역할을 해야 한다"며 "단순한 주소 이전이 아닌 주요 조직과 인력, 노선 등 실질적인 거점을 부산에 배치해야 한다"고 강조했다.

이들은 "최근 임기근 국무조정실장이 '지역 거점공항 육성이 무시할 수 없는 목표'라는 것을 분명히 인식하고 있다'라며 정부와 국책은행의 역할을 강조한 바 있다"고 언급하며 "통합 LCC 본사를 부산에 두고 주요 조직과 인력. 노선 등 실질적인 거점을 부산에 배치하는 방안을 적극 검토할 것을 강력 촉구한다"고 목소리를 높였다

또 "여야 정치권과 시민사회와의 공조를 통해 통합 LCC 부산 본사 유치에 당력을 집중하겠다"면서 "해양수도 부산 완성과 가덕도신공항 성공을 위해 통합 LCC 본사와 핵심 조직의 부산 배치가 필요하다는 문제의식 아래, 향후 정치권 차원의 대응을 이어가겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com