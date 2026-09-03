아펠가모, 2026 올해의 브랜드 대상 웨딩홀 1위

대국민 투표서 최고점

이달 11일부터 감사 프로모션

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 국내 최대 웨딩 전문기업 유모멘트가 운영하는 프리미엄 웨딩 브랜드 아펠가모가 한국소비자포럼이 주관하는 '2026 올해의 브랜드 대상'에서 웨딩홀 부문 1위에 선정됐다고 3일 밝혔다.

올해 24주년을 맞은 '올해의 브랜드 대상'은 매년 대국민 소비자 투표를 거쳐 한 해를 빛낸 대한민국 대표 브랜드를 선정·시상하는 어워즈다. 아펠가모는 이번 평가에서 경건하고 성스러운 예식 본연의 가치에 차별화된 미식 경쟁력과 감각적인 공간 연출을 접목해 웨딩홀 부문 최고점을 기록했다. 여기에 고객 편의성을 대폭 끌어올린 스마트예약 시스템과 체계적인 예식 운영 역량까지 두루 인정받으며 브랜드 신뢰도를 입증했다.

[사진=유모멘트]

아펠가모는 1호점인 잠실점을 시작으로 반포, 광화문, 선릉, 공덕 등 서울 주요 교통 거점에 총 5개 지점을 운영 중이다. 각 지점은 접근성이 우수할 뿐만 아니라 독창적인 콘셉트의 독채형 예식 공간을 제안해 예비부부들의 만족도가 높다. 또한 전문 셰프진이 구성한 다채로운 연회 메뉴와 세심한 맞춤형 서비스를 결합해 공간, 미식, 운영 전반을 아우르는 차별화된 웨딩 경험을 선사하고 있다.

아펠가모는 1위 수상을 기념하고 예비부부의 결실을 응원하기 위해 오는 11일부터 내달 12일까지 5개 지점 전체에서 신규 계약 고객 대상 특별 프로모션을 진행한다. 2027년 3월부터 8월 사이 예식을 신규 계약하는 고객에게는 예식 부대비용 50% 할인 혜택을 제공하며, 특히 3월부터 6월 예식 계약 고객에게는 신라호텔 숙박권을 추가로 증정한다. 상세 내용은 각 지점 및 스마트예약센터에서 확인 가능하다.



김수연 유모멘트 대표는 "소비자들이 직접 참여해 선정하는 '올해의 브랜드 대상'에서 웨딩홀 부문 1위에 선정돼 더욱 뜻깊게 생각한다"며 "이번 수상을 기념해 고객들의 성원에 보답하고자 특별한 혜택을 마련한 만큼, 결혼을 준비하는 예비부부들이 풍성한 혜택과 함께 아펠가모만의 차별화된 웨딩 경험을 누리시길 바란다"고 말했다.

stpoemseok@newspim.com