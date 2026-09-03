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대법 "영화 사업자가 화면해설·자막 제공 않는 건 장애인 차별"…10년 만 결론

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  • 대법원은 3일 CGV·롯데·메가박스에 차별을 인정했다
  • 화면해설·자막 미제공은 장애인차별금지법 위반이라 했다
  • 다만 제공 범위 판단은 재량 일탈로 파기환송했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

원고판결 중 원고 패소 부분 파기환송
"영화 사업자 재정적 부담만 과하게 고려"

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 대법원이 영화 제작·배급업체가 시청각장애인에게 화면해설과 자막을 제공하지 않는 건 차별이라며 관련 서비스를 제공해야 한다고 판단했다. 대법원 최초로 '이지리드' 판결문도 제공됐다.

대법원 1부(주심 대법관 천대엽)는 3일 시청각장애인들이 CJ CGV, 롯데컬처웍스, 메가박스중앙에 제기한 소송에 대해 원심판결 중 원고 패소 부분을 파기환송하고 피고의 상고를 기각했다.

사진은 대법원. [사진=뉴스핌 DB]

대법원은 "피고들이 화면해설·자막, 이를 수신할 수 있는 기기와 서버를 제공하지 않은 것이 장애인차별금지법상 금지되는 차별행위"라며 원심 판단을 유지했다.

그러면서도 "상영 횟수와 상영관의 범위라는 두 가지 기준을 중첩적으로 적용해 장애인차별금지법 제48조 제2항의 적극적 조치의 내용과 범위를 정한 원심 판결은 피고들의 재정적 부담만을 과도하게 고려한 것으로서 그 재량의 한계를 벗어났다"며 이 부분 원심판결을 파기환송했다.

즉 영화 사업자의 재정적 부담만 지나치게 고려한 판단이므로 부적절하다는 취지다. 서울고법은 영화 사업자들의 매출 현황을 다시 살펴보고 자막·화면해설에 소요되는 비용을 감당할 만한지 다시 판단하게 된다. 

이번 소송에 대한 대법원 결론은 소송 제기 후 10년 만의 결론이다. 앞서 시각·청각장애인들은 2016년 영화 사업자가 화면 음성 해설과 자막 등 개방형·폐쇄형 상영관에 '배리어 프리 영화'를 제공하지 않은 것은 장애인차별금지법상 차별행위라며 소송을 제기했다.

1심 재판부는 2017년 "영화 사업자가 화면 해설과 자막 및 FM 보청기기 등 보조기기를 마련하라"며 원고 전부 승소 판결했다.

이후 2021년 2심은 원고 일부 승소 판단했다. 2심 재판부는 영화 사업자에게 개방형 상영에 대해서는 상영관 좌석 수가 300석 이상일 경우 주말 포함 총 상영횟수 3%에 해당하는 횟수만큼 화면해설과 자막을 제공하라고 결론내렸다. 폐쇄형 상영관에도 화면해설·자막 수신기기를 확대하라고 명령했다.

관련해 대법원은 "원심은 원고들의 정보 접근권 또는 영화 향유권의 보장과 피고들의 재산권 또는 경제상의 자유라는 상충하는 이익을 종합 비교·형량함에 있어 관련 요소들을 충분히 고려하지 않았거나 그 재량의 한계를 벗어났다"며 원고 패소 부분을 다시 판단하라고 판단했다.

대법원은 이번 판결을 통해 장애인이 영화에 접근하고 누릴 권리의 사회적·문화적 의미를 처음으로 판시했다. 판결과 함께 대법원 최초로 '이지리드' 판결서도 함께 제공됐다. 이지리드는 판결 자료의 의미를 쉽게 이해할 수 있도록 간단한 글과 시각자료 등으로 구성한 자료다.

[사진=대법원]

100wins@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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