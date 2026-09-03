전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.09.03 (목) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
증권·금융 증권

속보

더보기

키움투자자산운용, '미국원유에너지기업' ETF 1년 수익률 41.50% 기록

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 키움투자자산운용이 3일 미국원유에너지기업 ETF 성과를 밝혔다.
  • 이 ETF는 최근 1년 수익률 41.50%로 집계됐다.
  • 중동발 공급불안 속 미국 에너지주 강세가 배경이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"국제유가 급등에 美 에너지기업 반사수혜 부각"

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 키움투자자산운용은 3일 미국 원유·에너지 기업에 투자하는 'KIWOOM 미국원유에너지기업' 상장지수펀드(ETF)가 최근 1년간 수익률 41.50%를 기록했다고 밝혔다.

키움투자자산운용에 따르면 미국의 이란 공습 재개와 호르무즈 해협 유조선 피격으로 원유 공급 차질 우려가 커지면서 국제유가는 급등세를 나타내고 있다. 1일(현지시간) 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부텍사스산원유(WTI)는 전 거래일보다 5.2% 오른 배럴당 90.22달러에 거래를 마쳤다.

[사진=키움투자자산운용]

시장에서는 중동발 공급 불안이 커질수록 미국 에너지 기업들이 반사 수혜를 받을 수 있다는 분석이 나온다. 엑손모빌은 최근 발표한 2분기 순이익이 전년 동기 대비 약 2배 증가한 145억달러를 기록했다. 쉐브론 역시 2분기 순이익이 전년 동기 대비 약 4배 증가한 121억달러를 기록했으며, 미국 내 석유·가스 생산량도 사상 최대치를 기록했다.

이 같은 흐름 속에 KIWOOM 미국원유에너지기업 ETF의 성과도 두드러지고 있다고 회사 측은 전했다. 데이터가이드에 따르면 지난 1일 기준 해당 ETF의 최근 1년 수익률은 41.50%로 국내 상장 주요 원유·천연가스 에너지 ETF 가운데 가장 높았다. 최근 6개월과 연초 이후 수익률은 각각 11.80%, 36.79%다.

KIWOOM 미국원유에너지기업 ETF는 'MSCI US IMI Energy 25-50 Index'를 기초지수로 추종하며 미국 원유·에너지 기업 110여 종목에 시가총액 가중 방식으로 분산 투자하는 상품이다. 원유 선물이나 스왑 등을 활용해 관련 지수의 움직임을 추종하는 타 상품과 달리 미국 에너지 기업 주식을 직접 편입해, 국제유가 흐름뿐 아니라 기업의 실적과 현금흐름, 배당 등 미국 에너지 기업의 펀더멘털을 함께 반영할 수 있다.

특히 엑손모빌(21.84%)과 쉐브론(14.05%) 등 미국을 대표하는 종합 에너지 기업에 총 35.89%의 높은 비중으로 투자한다. 코노코필립스(6.00%) 등 업스트림(탐사·생산), 마라톤페트롤리엄(4.07%)·발레로에너지(3.98%) 등 다운스트림(정유), SLB(3.37%) 등 에너지 장비·서비스 기업도 편입해 국제유가 변화와 미국 원유 산업 전반의 성장 흐름을 함께 반영할 수 있는 구조다.

오동준 키움투자자산운용 ETF운용팀장은 "미국과 이란의 충돌 재격화와 호르무즈 해협을 둘러싼 공급 차질 우려로 국제유가가 다시 배럴당 90달러를 넘어서는 등 원유시장의 변동성이 확대되고 있다"며 "글로벌 불확실성이 커지는 국면에서 원유·에너지 기업은 포트폴리오의 분산 효과를 높이고 위험을 일부 헤지할 수 있는 투자수단으로도 주목받을 수 있다"고 말했다.

이어 "KIWOOM 미국원유에너지기업 ETF는 엑손모빌과 쉐브론을 중심으로 생산·정유·에너지 서비스 등 미국 원유 산업의 핵심기업을 폭넓게 편입하고 있어, 중동발 공급 불안에 따른 미국 에너지 기업의 반사 수혜 가능성에도 주목할 만하다"고 덧붙였다.

rkgml925@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
사진
평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동