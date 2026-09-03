박정연, '100일의 거짓말' 합류…김유정·박진영과 황금 라인업 완성

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 박정연이 tvN 새 토일드라마 '100일의 거짓말'에 합류해 탄탄한 배우 라인업에 힘을 보탠다.

박정연 소속사 솔트엔터테인먼트는 "배우 박정연이 '100일의 거짓말'에서 항일단체 구국단의 일원 '김명남' 역을 맡아 시대극에 도전한다. 독립을 염원하는 뜨거운 가슴의 김명남을 자신만의 색깔로 그려갈 박정연에게 많은 관심과 응원 부탁드린다"고 전했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 박정연. [사진=솔트엔터테인먼트] 2026.09.03 moonddo00@newspim.com

'100일의 거짓말'은 밀정이 된 경성 최고의 소매치기와 조선총독부의 엘리트 통역관이 적의 심장부에서 마주하며 벌어지는 100일간의 첩보 로맨스다.

박정연은 '유소란'(김현주), '유필립' (이무생)이 속한 항일단체 구국단의 일원 '김명남' 역을 맡았다. '김명남'은 특별한 사연을 품고 구국단 일원이 되어 독립운동을 물심양면으로 조력하는 인물이다.

지난 해 SBS '트라이: 우리는 기적이 된다'의 걸크러시 사격부 에이스 '서우진', KBS '화려한 날들'의 각성하는 재벌가 막내딸 '박영라'로 SBS와 KBS 신인상을 동시에 거머쥔 기대주 박정연은 '100일의 거짓말'로 본격 시대극에 도전하게 됐다.

"일제강점기라는 암흑의 시대에 독립을 향해 나아가는 사람들의 뜨거운 여정을 그린 의미 있는 작품에 참여하게 되어 너무나 뜻깊다"는 박정연은 외유내강의 단단함을 지닌 '김명남'으로 분해 전작과 180도 다른 박정연의 모습을 선보인다는 각오다.

한편 '낭만닥터 김사부' 시리즈, '이상한 변호사 우영우' 등을 히트시키며 따뜻하고 탁월한 연출력으로 대중의 지지를 받는 유인식 감독과 '브람스를 좋아하세요?' 등 섬세한 필력으로 진한 울림을 선사한 류보리 작가, 김유정 박진영 김현주 이무생 진선규 이기영 그리고 박정연까지 쟁쟁한 배우들의 만남으로 기대를 모으는 tvN 새 토일드라마 '100일의 거짓말'은 10월 10일 오후 9시 10분 첫 방송된다.

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