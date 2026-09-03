남산케이블카, 어린이 사생대회 후원 나서

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 한국삭도공업은 오는 9월 2일부터 15일까지 남산서울타워 앞 광장에서 열리는 '제4회 어린이 사생대회'를 후원한다고 밝혔다. 사단법인 동행연우회, 사회복지법인 운가자비원, 손에협력해가 공동 주최하는 이번 행사에는 서울 관내 어린이집 및 유치원에 재원 중인만 3~5세 아동 3,000여 명이 참가한다.

[이미지=한국삭도공업] 제4회 어린이 평화통일기원 사생대회에 참석한 어린이들

'평화통일'을 주제로 4년 연속 개최되는 이번 대회는 어린이들이 남산의 자연 속에서 서울의 아름다움과 평화·통일의 의미를 그림으로 표현하는 문화 교육 행사다. 참가비는 무료이며, 참가 아동 전원에게 색연필 등 기념품이 제공된다.

남산케이블카는 참가 아동 전원에게 케이블카 무료 탑승 기회를 제공한다. 이를 통해 어린이들이 남산을 이용하며 자연과 서울의 풍경을 체험할 수 있도록 지원한다.

이번 행사에는 서울시 국공립어린이집연합회와 서울시 민간어린이집연합회 등도 후원사로 참여한다. 시상은 서울특별시장상, 민주평화통일자문회의상 등을 포함해 총 150여 명을 대상으로 진행될 예정이다. 공공기관과 교육기관이 함께하는 시상 체계를 통해 어린이들의 문화예술 활동을 격려할 계획이다.

한국삭도공업 관계자는 "어린이들이 남산에서 평화와 통일의 의미를 그림으로 표현해보는 자리에 함께할 수 있어 의미 있게 생각한다"며 "이번 후원을 통해 어린이들이 남산에서 문화와 자연을 함께 이용할 수 있는 기회를 제공할 수 있어 뜻깊다"고 말했다. 이어 "앞으로도 남산을 찾는 어린이와 시민들이 다양한 문화·교육 체험을 할 수 있도록 지역사회와 연계한 활동을 지속해 나가겠다"고 밝혔다.

사단법인 동행연우회 관계자는 "어린이들이 남산이라는 상징적인 공간에서 서울의 아름다움과 평화와 통일을 주제로 그림을 그릴 수 있도록 여러 기관과 기업이 함께하고 있어 뜻깊다"며 "앞으로도 어린이들이 즐겁게 참여할 수 있는 문화행사를 이어가겠다"고 말했다.

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