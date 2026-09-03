남산케이블카, 어린이 사생대회 후원 나서

AI 핵심 요약beta
- 한국삭도공업이 2일부터 15일까지 사생대회를 후원했다
- 남산서울타워 앞서 만3~5세 아동 3000여명이 참가한다
- 평화통일 주제로 열리며 무료 탑승과 시상도 진행한다
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 한국삭도공업은 오는 9월 2일부터 15일까지 남산서울타워 앞 광장에서 열리는 '제4회 어린이 사생대회'를 후원한다고 밝혔다. 사단법인 동행연우회, 사회복지법인 운가자비원, 손에협력해가 공동 주최하는 이번 행사에는 서울 관내 어린이집 및 유치원에 재원 중인만 3~5세 아동 3,000여 명이 참가한다.
'평화통일'을 주제로 4년 연속 개최되는 이번 대회는 어린이들이 남산의 자연 속에서 서울의 아름다움과 평화·통일의 의미를 그림으로 표현하는 문화 교육 행사다. 참가비는 무료이며, 참가 아동 전원에게 색연필 등 기념품이 제공된다.
남산케이블카는 참가 아동 전원에게 케이블카 무료 탑승 기회를 제공한다. 이를 통해 어린이들이 남산을 이용하며 자연과 서울의 풍경을 체험할 수 있도록 지원한다.
이번 행사에는 서울시 국공립어린이집연합회와 서울시 민간어린이집연합회 등도 후원사로 참여한다. 시상은 서울특별시장상, 민주평화통일자문회의상 등을 포함해 총 150여 명을 대상으로 진행될 예정이다. 공공기관과 교육기관이 함께하는 시상 체계를 통해 어린이들의 문화예술 활동을 격려할 계획이다.
한국삭도공업 관계자는 "어린이들이 남산에서 평화와 통일의 의미를 그림으로 표현해보는 자리에 함께할 수 있어 의미 있게 생각한다"며 "이번 후원을 통해 어린이들이 남산에서 문화와 자연을 함께 이용할 수 있는 기회를 제공할 수 있어 뜻깊다"고 말했다. 이어 "앞으로도 남산을 찾는 어린이와 시민들이 다양한 문화·교육 체험을 할 수 있도록 지역사회와 연계한 활동을 지속해 나가겠다"고 밝혔다.
사단법인 동행연우회 관계자는 "어린이들이 남산이라는 상징적인 공간에서 서울의 아름다움과 평화와 통일을 주제로 그림을 그릴 수 있도록 여러 기관과 기업이 함께하고 있어 뜻깊다"며 "앞으로도 어린이들이 즐겁게 참여할 수 있는 문화행사를 이어가겠다"고 말했다.
whitss@newspim.com