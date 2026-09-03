시티건설·시티문화재단, Art For Healing 8년째 운영

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 시티건설이 설립한 시티문화재단이 아동·청소년의 정서적 회복과 성장을 돕는 'Art For Healing' 사업을 8년째 이어오고 있다고 밝혔다.

[이미지=시티문화재단] 시티문화재단의 아동·청소년 심리·정서 지원사업 'Art For Healing'에 참여한 아동들이 미술치료 프로그램을 통해 직접 만든 작품을 들고 기념촬영을 하고 있다.

'Art For Healing'은 심리·정서적 어려움을 겪는 아동·청소년에게 문화예술 기반 심리상담과 예술 활동을 지원하는 사업이다. 참여자들이 자신의 감정과 생각을 표현하고 정서적 안정과 관계 이용을 쌓도록 돕는 것을 목표로 한다.

프로그램은 개인상담, 집단상담, 부모·보호자 상담 등으로 운영된다. 이를 통해 아동·청소년이 자신을 이해하고 타인과 소통하는 기회를 제공한다.

시티문화재단은 2019년부터 'Art For Healing'을 진행해 현재까지 총 14개 기관, 213명의 참여자를 지원했다. 누적 지원금은 1억 5,920만 원이다. 사업은 매년 관련 기관의 신청을 받아 지원 대상을 선정한 뒤, 기관별 특성과 참여자 필요에 맞춰 진행된다.

올해는 공모와 심사를 거쳐 달빛둥지, 영등포교육복지센터, 성남시남자중장기청소년쉼터 등 3개 기관을 선정하고 총 3,500만 원을 지원한다. 달빛둥지에서는 한부모 가정 영유아를 대상으로 놀이치료와 음악치료를, 보호자에게는 양육역량 향상 상담을 진행한다.

영등포교육복지센터는 초·중학생을 대상으로 미술 및 동물매개치료를 진행하며, 2학기부터는 학교폭력 피해 아동과 또래관계·사회성 향상을 위한 집단상담 프로그램도 운영할 예정이다.

성남시남자중장기청소년쉼터는 청소년과 청년을 대상으로 개인상담 및 집단원예치료를 진행한다. 이를 통해 참여자들이 감정을 표현하고 일상 속에서 회복 이용을 이어가도록 돕는다.

'Art For Healing'은 아동 개인의 심리·정서적 어려움뿐 아니라 가족, 기관, 지역사회와의 관계 속에서 성장하도록 지원한다. 부모·보호자 상담과 집단 프로그램을 통해 아이를 둘러싼 관계와 환경을 살피며 일상 속 회복 이용을 돕는다.

시티건설과 시티문화재단은 경제적·환경적 지원과 함께 마음을 돌보고 건강한 관계를 형성할 수 있는 정서적 기반 마련이 중요하다고 인식하고 사업을 이어오고 있다. 현장의 필요와 참여자 변화를 살피며 사업을 보완해 온 'Art For Healing'은 재단의 주요 사회공헌 사업으로 자리 잡았다.

시티건설 정원철 회장은 "아이들이 마음을 안전하게 표현하고 가족, 또래, 지역사회와 건강한 관계를 맺는 과정은 성장의 중요한 기반이 된다"며 "앞으로도 아이들의 마음 건강에 지속적인 관심을 갖고 'Art For Healing'을 꾸준히 가꾸어 나가겠다"고 밝혔다.

시티건설은 프라디움장학회와 시티문화재단을 통해 다양한 사회공헌활동을 이어가고 있다. 프라디움장학회는 시설보호 청소년과 자립준비청년의 학업 및 자립을 지원하며, 시티문화재단은 '시티놀이터', '시티예술교실', '청소년 웹툰 공모전', '건축 아이디어 공모전' 등을 통해 문화예술 참여 기회 확장와 지역사회 나눔을 진행하고 있다.

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