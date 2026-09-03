에이치케이, TSMC 공급망 진입…"대만 현지 1차 벤더 설비 공급 완료"

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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 국내 레이저 가공기 전문기업 에이치케이가 세계 최대 반도체 파운드리 기업 TSMC의 공급망에 진입했다고 3일 밝혔다.

에이치케이는 대만 현지 TSMC 1차 벤더 3곳에 레이저 가공기를 공급했다. 공급 대상은 반도체 검사장비 관련 업체 2곳과 팹(Fab) 건설 관련 업체 1곳이다.

회사에 따르면 글로벌 장비업체 간 경쟁이 치열한 대만 시장에서 미국·일본 업체가 아닌 에이치케이의 제품이 채택된 것은 의미가 있다. 이는 에이치케이 장비의 성능과 품질이 글로벌 반도체 공급망에서 요구하는 수준을 충족하고 있음을 보여준다.

에이치케이 로고. [사진=에이치케이]

TSMC는 최근 인공지능(AI) 산업 성장에 따른 첨단 반도체 주문 증가에 대응해 생산능력 확대에 주력 중이다. 이에 따라 첨단 반도체 생산장비뿐 아니라 신규 팹 건설에 필요한 각종 인프라와 제조설비에 대한 투자도 지속되고 있다.

업계에 따르면 TSMC는 최근 첨단공정 및 패키징 고도화와 반도체 공장 건설 등에 약 42조원을 추가 투자하기로 결정했으며, 올해 들어 세 차례 승인된 자본지출을 합산하면 약 150조원에 육박한다.

에이치케이 관계자는 "이번 성과를 통해 국내와 대만에서 의미 있는 공급 레퍼런스를 확보해 나가고 있다"며 "관련 레퍼런스를 기반으로 미국과 일본 등 전 세계 반도체 시장에서 영업활동을 강화하고 추가 수주 확보에 총력을 다할 것"이라고 말했다.

nylee54@newspim.com