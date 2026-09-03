건양대병원, 17일 대장암 건강강좌 개최

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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 건양대병원은 오는 17일 암센터 5층 대강당에서 '대장암 건강강좌'를 연다고 3일 밝혔다.

대한대장항문학회가 지정한 '9월 대장암의 달'을 기념해 열리는 이번 강좌는 대전 서구 평생학습원의 지원과 건양대 평생교육원의 협력으로 마련됐다.

건양대병원 전경. [사진=건양대병원]

강좌는 ▲대장암의 검진 및 내과적 치료(소화기내과 구훈섭 교수)▲대장암의 수술적 치료(외과 성낙송 교수)▲장루 및 상처 관리(이혜란 간호사) 순으로 이어지며 질의응답 시간도 함께 진행된다.

이번 건강강좌는 별도의 사전 신청 없이 누구나 무료로 참가할 수 있으며참석자 전원에게는 소정의 기념품이 제공된다.

건양대병원 소화기내과 구훈섭 교수는 "대장암의 최신 치료 트렌드는 물론 생활 속 예방법과 수술 후 체계적인 관리법까지 환자와 보호자분들이 평소 궁금해하던 내용을 이해하기 쉽게 풀어낼 것"이라며 "지역 주민들의 건강증진에 실질적인 도움이 될 수 있도록 내실 있게 준비한 만큼 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.

gyun507@newspim.com