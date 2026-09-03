신한금융, 미소금융 청년 성실상환자에 최대 300만원 지원

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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 신한금융그룹이 성실하게 대출을 상환한 청년 고객을 대상으로 상환금 일부를 환급해 주는 지원 사업을 본격 가동하고, 신한미소금융재단을 통해 4일부터 신청을 받는다고 3일 밝혔다.

[사진=신한금융그룹]

이번 사업은 지난 3월 미소금융재단 출연금 1000억원 중 200억원을 활용해 청년 차주의 성실상환 독려 및 자립 기반 마련을 목표로 추진된다. 재원 소진 시까지 약 8년간 1만 명이 지원을 받을 것으로 추산되며 첫 지급은 10월 12일 진행될 예정이다.

지원 대상은 올해 4월 1일 이후 신한미소금융재단에서 청년 대출(청년미래이음, 청년운영자금)을 받아서 연체 없이 상환 중인 고객이다. 분기별 연체 여부를 확인해 회당 최대 30만원씩, 최대 10회에 걸쳐 총 300만원을 지원한다. 지급일은 분기 마감 익월 10일 기준이다.

신청 대상은 올해 4~6월 중 대출을 받은 청년 차주 568명 중 지원금을 신청해 선정된 고객이다. 4일부터 신한미소금융재단 홈페이지를 통해 신청할 수 있으며, 재단 확인을 거쳐 지정 계좌로 입금된다.

진옥동 신한금융그룹 회장은 "대출에 그치지 않고 성실히 상환하는 청년들의 노력을 바탕으로 자산 형성을 돕고자 사업을 마련했다"고 말했다.

eoyn2@newspim.com