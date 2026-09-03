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파커스, '엘포톤' 지분 58.53% 인수 완료..."자회사 편입"

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  • 파커스가 3일 엘포톤 지분 58.53%를 인수했다.
  • 총 50억원 투입해 엘포톤 경영권을 확보했다.
  • LED 기반으로 광전자 플랫폼 사업을 확대했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

총 50억원 투입해 '엘포톤' 경영권 확보
UVC-LED·마이크로LED·광센서 사업 확대

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 파커스가 광반도체 전문기업 엘포톤 지분 인수를 완료하고 광전자 플랫폼 사업 확대에 나선다.

3일 파커스는 엘포톤 지분 58.53% 취득을 완료하고 자회사 편입 절차를 마무리했다고 밝혔다. 지분 인수에는 자산양수도와 현금투자를 포함해 총 50억원을 투입했다.

파커스는 이번 지분 인수를 통해 엘포톤의 경영권을 확보했다. 엘포톤이 보유한 광전자·광반도체 기술과 파커스의 기존 발광다이오드(LED) 사업 인프라를 결합해 기술 개발부터 제품화, 양산과 시장 공급까지 이어지는 사업 구조를 구축할 계획이다.

파커스 CI. [사진=파커스]

사업 영역은 산업·생활환경용 살균 솔루션을 비롯해 차세대 디스플레이, 광센서, 광통신 분야까지 확대할 방침이다.

엘포톤은 2023년 설립된 광반도체 설계·제조 전문기업으로 자외선C 발광다이오드(UVC-LED)와 마이크로LED, 광센서 등을 주요 사업으로 하고 있다. 올해 UVC-LED 제품을 출시했으며 내년부터 마이크로LED와 광센서, 광반도체 관련 제품을 순차적으로 선보일 계획이다.

주문자상표부착생산(OEM)·제조자개발생산(ODM) 사업도 확대하고 UVC-LED 사업을 칩·패키지에서 모듈·완제품으로 넓힐 예정이다. 엘포톤은 이를 통해 2030년 매출 약 500억원 달성을 목표로 하고 있다.

엘포톤은 국내외 특허 51건을 확보하고 있으며 광반도체 소자에서 패키징, 센서와 응용제품으로 제품군을 확대하고 있다.

UVC-LED 분야에서는 자체 개발한 W2C 기술을 보유하고 있다. W2C는 UVC-LED 칩에 방습 구조를 구현해 습기와 부식성 이온으로부터 전극을 보호하고 기존 밀폐형 방습 패키징 공정을 줄이는 기술이다. 회사는 이를 통해 공정 효율을 높이고 칩 소형화와 원가 절감을 추진한다.

마이크로LED 분야에서는 적·녹·청(RGB) 마이크로LED와 상보형 금속산화막 반도체(CMOS), 마이크로LED 어레이 및 광학 기술의 융합을 추진하고 있다. 이를 바탕으로 전장과 고급 조명, 증강현실(AR)·가상현실(VR)용 스마트 글라스, 차세대 헤드램프, 인공지능(AI) 데이터센터용 공동패키징광학(CPO) 분야 진출을 계획하고 있다.

광센서 분야에서는 화재 예방과 아크 발생 감지를 위한 포토다이오드 설계·제작 기술, 280나노미터(nm) 이하 단파장 광 감지 기술 등을 보유하고 있다. 알루미늄갈륨질화물(AlGaN) PIN 다이오드 기반 고에너지 대역 방사선 감지 기술을 활용해 향후 의료 영상 등으로 적용 분야를 확대할 계획이다.

파커스 관계자는 "엘포톤 지분 인수를 통해 광반도체 분야의 차별화된 기술과 제품 포트폴리오를 확보하게 됐다"며 "기존 LED 사업에서 축적한 제조·사업 역량과 엘포톤의 UVC-LED, Micro-LED, 광센서 기술을 결합해 제품 개발부터 양산, 시장 공급까지 사업화를 가속화할 것"이라고 말했다.

이어 "UVC-LED를 비롯해 Micro-LED와 고감도 광 센서 등 고부가가치 제품군을 확대하고, 광전자 플랫폼 사업을 회사의 중장기 성장동력으로 육성해 나갈 것"이라고 밝혔다.

winter1004@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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