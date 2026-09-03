카카오뱅크, 아낌e 보금자리론 '집 짓고 캐시 받기' 이벤트 실시

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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 카카오뱅크가 아낌e 보금자리론을 이용해 주택을 구하는 실수요자를 대상으로 '집 짓고 캐시 받기' 이벤트를 올해 12월 31일까지 진행한다고 3일 밝혔다.

[사진=카카오뱅크]

이벤트 페이지에서 대출 관련 퀴즈와 미션을 완료하면 랜덤 캐시가 지급되며 공유한 링크로 타인이 처음 참여할 경우 추가 기회가 부여된다. 아울러 이벤트 페이지 신청 후 카카오뱅크를 통해 아낌e 보금자리론 확약 통지를 받은 고객에게는 내집마련 지원금 20만원을 지급한다.

아낌e 보금자리론은 한국주택금융공사가 공급하는 정책금융상품이다.

부부 합산 연 소득 7000만원 이하, 주택 가격 6억원 이하인 아파트와 연립·다세대 주택을 담보로 신청할 수 있다. 카카오뱅크에서는 연 3.90~5.40% 고정금리가 적용되며 대출 한도는 일반 고객 최대 3억6000만원, 다자녀 가구 및 전세사기 피해자 최대 4억원, 생애최초 주택구입자 최대 4억2000만원이다. 금리와 한도는 우대 조건 및 대출 기간에 따라 차등 적용된다.

카카오뱅크는 지난해 7월 인터넷전문은행 최초로 아낌e 보금자리론을 출시했다. 승인 내역 확인부터 서류 제출, 대출 실행에 이르는 전 과정을 앱을 통해 비대면으로 처리할 수 있다.

카카오뱅크 관계자는 "보금자리론을 통해 주택을 마련하는 고객 지원을 위해 이벤트를 준비했다"며 "향후에도 주택 실수요자의 금융 접근성을 높이는 서비스를 확대하겠다"고 말했다.

eoyn2@newspim.com