이형일, '비거주 과천 아파트' 논란에 "재건축으로 현재 멸실 중"

재건축 이주 전 비거주에 "청문회서 답변"

부동산 세제 수정안 두고 "당정 협의 거쳐"

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 이형일 부총리 겸 재정경제부 장관 후보자가 자신이 보유한 경기도 과천 아파트에 직접 거주하지 않았다는 지적에 대해 해당 주택은 재건축으로 현재 멸실된 상태라고 해명했다.

이 후보자는 3일 서울 중구 예금보험공사 출근길에서 취재진과 만나 "실거주 중심으로 주택시장을 정착시키겠다는 것은 확고한 정책 방향"이라며 "제가 보유한 과천 아파트는 재건축이 진행되면서 현재 멸실 중인 상황"이라고 밝혔다.

공직자 재산신고 자료 등에 따르면 이 후보자 부부는 과천의 재건축 아파트를 공동명의로 보유하고 있으며, 별도의 주택에서 전세로 거주해 온 것으로 알려졌다.

이형일 부총리 겸 재정경제부 장관 후보자가 9월 3일 서울 중구 예금보험공사에 출근을 하면서 인터뷰를 진행하고 있다. [사진=재경부] 2026.09.03 rang@newspim.com

다만 해당 단지의 재건축 이주가 2025년 시작된 반면, 이 후보자가 다른 주택에 전세로 거주하기 시작한 시점은 2021년이라는 지적에 대해서는 구체적인 답변을 내놓지 않았다. 그는 "자세한 내용은 인사청문회에서 말씀드리겠다"고 말을 아꼈다.

과천 아파트의 매입 시기와 경위를 묻는 말에도 "꽤 오래전에 매입했다"고만 답하며 추가 설명은 청문회에서 하겠다고 답했다.

정부가 실거주 여부를 기준으로 1주택자의 세 부담을 차등화하는 방향의 부동산 세제 개편을 추진하고 있는 만큼, 이 후보자의 주택 매입 및 실제 거주 경위는 향후 인사청문회의 주요 쟁점이 될 것으로 보인다.

아울러 더불어민주당이 장기보유특별공제 폐지 시기를 늦추고 비거주 1주택자의 종합부동산세 기본공제를 14억원으로 높이는 보완안을 추진하는 것과 관련해서는 당정 협의를 거친 사안이라고 설명했다.

이 후보자는 "국무회의를 통과한 정부 수정안은 민주당이 제시한 보완 방향을 토대로 협의를 거쳐 마련한 것"이라며 "앞으로도 지속적으로 소통하고 협의해 나가겠다"고 말했다.

이형일 부총리 겸 재정경제부장관 후보자가 9월 3일 서울 중구 예금보험공사에 출근을 하면서 인터뷰를 진행하고 있다. [사진=재경부] 2026.09.03 rang@newspim.com

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