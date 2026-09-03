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진주여성새로일하기센터, 직업교육훈련생 공모전 다수 입상

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  • 진주새일센터 훈련생 9명이 공모전서 수상했다
  • AI 마케팅·펫셀러 과정 실무역량 입증했다
  • 센터는 교육과정 확대와 후속지원 강화한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

AI 영상 콘텐츠 공모전 훈련생 9명 수상
AI 마케팅·펫셀러 과정 교육 효과 입증

[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 진주여성새로일하기센터(진주새일센터) 직업교육 훈련생들이 인공지능 영상 콘텐츠와 여성 취·창업 아이디어 공모전에서 잇따라 입상하며 교육과정의 실무성을 확인했다.

진주새일센터는 올해 운영한 'AI 마케팅 전문가 양성과정'과 '펫셀러 전문가 양성과정' 훈련생들이 두 개 공모전에 참가해 모두 9명이 수상했다고 밝혔다.

진주여성새로일하기센터 직업교육 훈련생들이 인공지능(AI) 영상 콘텐츠와 여성 취·창업 아이디어 분야 공모전에서 잇따라 수상하며 교육과정에서 쌓은 실무역량을 입증했다.[사진=진주시] 2026.09.03

훈련생들이 참여한 공모전은 경남 광역 여성새로일하기센터가 주관한 '경남 여성 AI 영상 홍보 콘텐츠 경진대회'와 진주시 등이 공동 주관한 '2026 진주시 여성들을 위한 취·창업 아이디어 경연대회'다.

경남 여성 AI 영상 홍보 콘텐츠 경진대회에서는 진주새일센터 훈련생 8명이 수상자 명단에 이름을 올렸다.

수상 실적은 최우수상 2명, 우수상 3명, 장려상 3명으로, AI 마케팅 전문가 양성과정과 펫셀러 전문가 양성과정에 참여한 훈련생들이 교육과정에서 익힌 인공지능 활용 기술과 콘텐츠 제작 역량을 바탕으로 직접 영상 작품을 제작해 심사위원 평가를 받았다.

취·창업 아이디어 분야에서도 성과가 이어졌다. 2026 진주시 여성들을 위한 취·창업 아이디어 경연대회에서는 진주새일센터 훈련생 1명이 우수상에 선정됐다.

AI 기반 홍보 콘텐츠 제작에 이어 여성 취·창업 아이디어 분야에서도 수상자가 나오면서, 진주새일센터 직업교육훈련생들은 두 개 공모전을 합쳐 최우수상 2명, 우수상 4명, 장려상 3명 등 총 9건의 수상 실적을 기록했다.

센터는 이번 입상이 직업교육훈련 과정에서 습득한 기술과 아이디어를 실제 공모전 참여로 연결한 사례라는 점에 의미를 두고 있다.

훈련생들이 교육과정에서 배운 인공지능 도구 활용, 디지털 마케팅, 반려동물 관련 상품 기획 등 내용을 영상 작품과 취·창업 아이디어로 구체화하면서 실무 능력과 진로 역량을 동시에 높였다는 것이다.

이 과정에서 공모전 준비와 발표를 통해 실전 감각을 익히고 취업이나 창업 과정에서 필요한 포트폴리오를 쌓는 효과도 있었다는 게 센터의 설명이다.

진주새일센터는 이번 사례를 향후 직업교육훈련 과정 운영과 훈련생 모집에 참고자료로 활용할 계획이다. AI 마케팅, 반려동물 관련 상품 판매 등 변화하는 산업 환경에 맞춘 교육과정을 확대하고 공모전 참여나 현장 프로젝트를 더해 훈련생들의 역량을 외부에서 검증받는 기회를 꾸준히 마련하겠다는 방침이다.

공모전 수상작과 아이디어를 취업 연계, 창업 멘토링 등 후속 지원 프로그램과 연결해 훈련생들이 실제 일자리와 사업 아이템으로 발전시킬 수 있도록 돕는다는 구상이다.

news2349@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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