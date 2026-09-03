"하루 8만4000대 몰리는 중부고속도로"…이재영 증평군수, 확장 서명 동참

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증평~호법 54.2㎞ 예타·서청주~증평 15.8㎞ 타당성재조사 진행

[증평=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 증평군이 중부고속도로 확장의 조속한 추진을 위해 범도민 서명운동에 힘을 보탠다.

이재영 증평군수는 3일 '중부고속도로 확장 범도민 릴레이 서명 챌린지'에 참여했다.

이재영 증평군수. [사진=증평군] 2026.09.03 baek3413@newspim.com

충북도는 지난 1일부터 온·오프라인 서명운동을 시작했다. 중부고속도로 확장은 충북 중부권의 교통 여건과 산업·물류 경쟁력을 좌우할 핵심 현안으로 꼽힌다.

현재 증평~호법 54.2㎞ 구간은 한국개발연구원(KDI)의 예비타당성조사가 진행 중이고 서청주~증평 15.8㎞ 구간은 타당성재조사를 받고 있다.

교통량은 이미 도로의 적정 처리 수준을 크게 넘어선 상태다. 중부고속도로 하루 평균 교통량은 최대 8만4000대로 적정 용량인 5만3000대를 웃돈다.

이 때문에 출퇴근 시간대 등을 중심으로 상습적인 정체가 발생해 확장 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다. 확장 사업이 추진되면 수도권과 충북 중부권 간 접근성이 개선되고 교통정체 완화와 산업·물류 경쟁력 강화에도 도움이 될 것으로 기대된다.

증평군은 이 군수의 서명 챌린지 참여를 시작으로 군민과 지역 기관·단체, 기업체의 동참을 독려할 계획이다. 서명운동은 10월 말까지 진행된다.

이 군수는 "중부고속도로 확장은 증평의 접근성을 높이고 충북 중부권의 산업·물류 경쟁력을 강화하기 위한 핵심 사업"이라며 "타당성 조사가 좋은 결과로 이어져 사업이 조속히 추진될 수 있도록 군민 여러분의 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.

baek3413@newspim.com