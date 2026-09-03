"하루 8만4000대 몰리는 중부고속도로"…이재영 증평군수, 확장 서명 동참

AI 핵심 요약beta
- 이재영 증평군수가 3일 중부고속도로 확장 서명에 참여했다.
- 증평군은 확장 조속 추진을 위해 도민 서명운동에 힘을 보탰다.
- 중부고속도로는 교통량 초과로 상습 정체가 이어지고 있다.
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[증평=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 증평군이 중부고속도로 확장의 조속한 추진을 위해 범도민 서명운동에 힘을 보탠다.
이재영 증평군수는 3일 '중부고속도로 확장 범도민 릴레이 서명 챌린지'에 참여했다.
충북도는 지난 1일부터 온·오프라인 서명운동을 시작했다. 중부고속도로 확장은 충북 중부권의 교통 여건과 산업·물류 경쟁력을 좌우할 핵심 현안으로 꼽힌다.
현재 증평~호법 54.2㎞ 구간은 한국개발연구원(KDI)의 예비타당성조사가 진행 중이고 서청주~증평 15.8㎞ 구간은 타당성재조사를 받고 있다.
교통량은 이미 도로의 적정 처리 수준을 크게 넘어선 상태다. 중부고속도로 하루 평균 교통량은 최대 8만4000대로 적정 용량인 5만3000대를 웃돈다.
이 때문에 출퇴근 시간대 등을 중심으로 상습적인 정체가 발생해 확장 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다. 확장 사업이 추진되면 수도권과 충북 중부권 간 접근성이 개선되고 교통정체 완화와 산업·물류 경쟁력 강화에도 도움이 될 것으로 기대된다.
증평군은 이 군수의 서명 챌린지 참여를 시작으로 군민과 지역 기관·단체, 기업체의 동참을 독려할 계획이다. 서명운동은 10월 말까지 진행된다.
이 군수는 "중부고속도로 확장은 증평의 접근성을 높이고 충북 중부권의 산업·물류 경쟁력을 강화하기 위한 핵심 사업"이라며 "타당성 조사가 좋은 결과로 이어져 사업이 조속히 추진될 수 있도록 군민 여러분의 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.
baek3413@newspim.com