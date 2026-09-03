"대한민국 매운맛 기준은 괴산"…2026 괴산고추축제 3일 개막

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6일까지 나흘간 개최…건고추 가격 600g 1만6000~1만8000원 책정

[괴산=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 괴산의 대표 농특산물 축제인 '2026 괴산고추축제'가 3일 개막했다. '대한민국 매운맛의 기준, 괴산'을 주제로 열리는 이번 축제는 오는 6일까지 나흘간 괴산 유기농엑스포광장 일원에서 이어진다.

지난해 열린 괴산고추축제 참가자들 모습. [사진=뉴스핌DB]

3일 괴산군레 따르면 올해 건고추 판매가격은 600g 기준 꼭지 있는 제품이 1만6000원, 꼭지 없는 제품이 1만8000원으로 책정됐다. 현장에서는 고추 판매뿐 아니라 방앗간 빻기와 차량 배달, 전국 무료 택배까지 한 번에 이용할 수 있는 원스톱 구매 서비스를 제공한다.

축제 기간에는 고추를 주제로 한 다양한 체험·공연도 마련된다. 4일 오후 2시 괴산전통시장 일원에서는 치킨과 맥주를 저렴하게 즐기며 경품에도 참여할 수 있는 '치맥축제'가 열린다. 같은 날 오후 7시 유기농엑스포광장 주무대에서는 이찬원, 진욱, 송민준, 곽지은 등이 출연하는 개막 축하콘서트가 열린다.

5일 오후 7시 괴산종합운동장 특설무대에서는 코요태, 지세희, 김희성 등이 출연하는 공연이 이어진다. 이밖에 '황금고추를 찾아라', '속풀이고추난타', '고추물고기를 잡아라', '괴산 매운맛 대회' 등 체험 프로그램과 고추 품평회, 세계고추전시회, 농특산물 직거래 장터 등도 운영된다.

괴산군은 방문객 편의를 위해 무료 셔틀버스와 임시주차장, 무더위 쉼터 등을 운영하며 축제 기간 안전 관리에도 나선다.

송인헌 군수는 "방문객들이 불편함 없이 축제를 즐길 수 있도록 편의시설을 강화했다"며 "개막 콘서트부터 유기농가요제까지 다양한 프로그램을 준비한 만큼 많은 분들이 괴산을 찾아주길 바란다"고 말했다.



baek3413@newspim.com