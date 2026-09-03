한국타이어 금산공장, 5MW 태양광 구축…재생에너지 전환 확대

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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 한국타이어가 충남 금산공장에 5MW급 태양광 발전설비를 구축하며 지역 생산기지의 재생에너지 전환을 본격화한다.

3일 한국타이어앤테크놀로지에 따르면 금산공장 내 원자재동과 완제품동 창고 지붕에 각각 2692kW와 2377kW 규모의 자가소비형 태양광 발전설비를 설치했다. 전체 발전 용량은 약 5MW다.

한국타이어 금산공장에 구축된 태양광 발전설비. [사진=한국타이어] 2026.09.03 gyun507@newspim.com

설비가 본격 가동되면 연간 약 6.66GWh의 재생에너지를 생산할 수 있을 것으로 예상된다. 생산된 전력은 공장 내부에서 직접 사용하며, 이를 통해 연간 약 3061tCO₂의 온실가스 배출을 줄일 수 있을 것으로 회사는 보고 있다.

이번 태양광 발전설비 구축은 한국환경공단의 '배출권거래제 할당대상업체 탄소중립설비 지원사업'에 선정돼 추진됐다.

특히 금산공장이 한국타이어의 국내 주요 생산기지라는 점에서 이번 설비 구축은 충남지역 산업현장의 재생에너지 활용 확대 사례라는 의미도 있다. 대규모 공장 지붕을 활용해 별도의 부지를 추가 개발하지 않고 전력을 생산하고, 이를 생산공정에 직접 사용하는 방식이다.

한국타이어는 재생에너지 사용 비중을 단계적으로 높여 2050년 탄소중립 목표를 달성한다는 계획이다. 2030년까지 직접·간접 온실가스 배출량(Scope 1·2)을 2019년 대비 46.2% 감축하는 목표도 세웠다.

국내에서는 금산공장을 비롯해 대전공장의 친환경 생산체계 전환을 추진하고 있으며, 해외 생산기지에도 재생에너지 사용을 확대하고 있다.

중국 중경공장에는 약 1MW, 가흥공장에는 약 0.66MW 규모의 자가소비형 태양광 발전설비를 운영 중이다. 헝가리 라칼마스공장에서는 장기 전력구매계약(PPA)을 체결하는 등 생산거점별 여건에 맞춰 재생에너지 조달 방식을 다변화하고 있다.

한국타이어는 2023년 국내 타이어업계 최초로 과학 기반 감축 목표 이니셔티브(SBTi)의 온실가스 감축 목표 승인을 받았다. 이와 함께 재생에너지 인증서(REC) 구매와 국제 지속가능성·탄소 인증(ISCC PLUS) 확대 등을 통해 글로벌 생산망 전반의 탄소 배출 저감을 추진하고 있다.

회사 관계자는 "금산공장의 태양광 발전설비 구축을 통해 생산 과정에서 사용하는 에너지의 재생에너지 전환을 확대하고 탄소중립 목표 달성을 위한 기반을 지속적으로 강화할 계획"이라고 말했다.

gyun507@newspim.com