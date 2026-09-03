LG유플러스, 다문화가족·1인가구 AI 교육 전국 확대

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

전국 244개 가족센터 대상 디지털 역량 강화 프로그램 운영

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= LG유플러스가 한국건강가정진흥원과 손잡고 다문화가족과 1인가구 등 디지털 취약계층을 위한 인공지능(AI) 교육을 전국으로 확대한다.

양 기관은 3일 전국 244개 가족센터를 대상으로 디지털 교육을 확대하기로 하는 업무협약을 체결했다.

LG유플러스가 한국건강가정진흥원과 손잡고 다문화가족과 1인가구 등 디지털 취약계층을 위한 인공지능(AI) 교육을 전국으로 확대한다. [사진= LG유플러스]

협약에 따라 스마트폰 및 AI 활용 교육, 보이스피싱·스미싱 예방 교육, 디지털 역량 강화 프로그램을 공동으로 추진한다. LG유플러스는 스마트TV와 노트북, 태블릿 등 교육 기자재를 지원해 가족센터의 교육 인프라를 구축하도록 돕는다.

이번 협약은 올해 안산·광명·화성 등 지역 가족센터에서 진행한 시범사업의 성과를 바탕으로 추진됐다. 다문화가족과 결혼이민자 103명이 참여한 시범사업에서 스마트폰 활용과 생성형 AI 실습, 보이스피싱 예방 교육을 진행했으며 평균 만족도는 5점 만점 중 4.6점을 기록했다.

한국건강가정진흥원은 성평등가족부 산하 공공기관으로 전국 244개 가족센터를 지원·관리하고 있다. 양 기관은 시범사업 결과를 바탕으로 교육 대상을 전국 가족센터로 확대하고 지역사회 중심의 디지털 역량 강화 모델을 구축할 계획이다.

박구연 한국건강가정진흥원 이사장은 "전국 가족센터 네트워크를 중심으로 디지털 취약계층을 위한 교육과 지원을 확대할 수 있는 기반이 마련됐다"며 "다양한 가족이 디지털 사회에 적응하고 역량을 키울 수 있도록 LG유플러스와 지속 협력하겠다"고 말했다.

주용한 LG유플러스 컨슈머인사담당은 "AI 기술이 빠르게 확산되면서 디지털 기술을 안전하고 효과적으로 활용하는 역량의 중요성이 더욱 커지고 있다"며 "한국건강가정진흥원과 함께 다문화가족과 1인가구 등 디지털 취약계층의 정보 접근성을 높이고 누구나 디지털 기술의 혜택을 누릴 수 있도록 지원을 확대해 나가겠다"고 전했다.

origin@newspim.com