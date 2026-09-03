전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.09.03 (목) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
전국 충북

속보

더보기

"82세 어르신이 아이오닉5N을?"…괴산군 '할머니의 이중생활' 140만뷰 돌파

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 괴산군이 28일 공개한 홍보영상이 3일 141만회를 돌파했다.
  • 82세 어르신 반전 연출과 AI 효과로 화제를 모았다.
  • SNS 팔로워도 늘며 지역 홍보 효과를 냈다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

B급 코미디에 생성형 AI까지…공개 이틀 만에 100만뷰, SNS 팔로워도 급증

[괴산=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 괴산군이 제작한 이색 홍보영상 '할머니의 이중생활'이 전국 누리꾼들의 관심을 끌며 조회수 140만회를 넘어섰다.

괴산군은 지난 28일 공식 인스타그램과 유튜브에 공개한 'M4도 발라버린다는 아이오닉5N으로 기변한 82세 어르신' 영상이 인스타그램에서 공개 이틀 만에 조회수 100만회를 돌파했다고 3일 밝혔다.

할머니 이중생활.[사진=괴산군 인스타그램]

괴산군 공식 SNS 개설 이후 단일 콘텐츠로는 가장 높은 조회수다.

영상에는 연풍면 신풍마을 노인회장 신용숙 씨(79)가 주인공으로 등장한다. 평범한 농촌 어르신의 일상으로 시작하지만 바이크를 타고 질주하거나 경로당에서 DJ로 변신하는 등 예상 밖의 모습을 보여주는 반전 구성이다.

고령화 지역이라는 이미지를 오히려 콘텐츠 소재로 활용해 '젊고 활기찬 노년'을 유쾌하게 보여준 것이 특징이다. 여기에 생성형 AI를 활용한 영상 효과와 B급 코미디 형식을 결합해 기존 지자체 홍보영상과 차별화를 꾀했다.

현재 영상은 조회수 141만회, 좋아요 3만2000여개를 기록하고 있다. "노년은 괴산으로 가야겠다" 등의 댓글이 이어지는 등 지역을 알리는 홍보 효과로도 이어지고 있다는 게 괴산군의 설명이다.

영상 공개 이후 괴산군 공식 SNS에는 신규 팔로워 약 1000명이 유입돼 전체 팔로워가 1만2000명으로 늘었다.

괴산군의 숏폼 홍보는 이번이 처음이 아니다. 지난 5월 '빨간맛페스티벌' 홍보영상이 약 97만8000회의 조회수를 기록했으며 고추축제 관련 'BAD 챌린지'와 연기 챌린지 영상도 누적 20만회 이상의 조회수를 기록했다.

괴산군은 군민 유튜브 크리에이터와 SNS 서포터즈를 운영하는 등 주민 참여형 홍보도 확대하고 있다.

군 관계자는 "이색적인 숏폼 콘텐츠를 통해 전국적으로 괴산이라는 지명을 친근하게 인식시키는 계기가 됐다"며 "변화하는 미디어 환경에 맞춰 대중과 유쾌하게 소통할 수 있는 콘텐츠를 계속 선보이겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
사진
평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동