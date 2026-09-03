"82세 어르신이 아이오닉5N을?"…괴산군 '할머니의 이중생활' 140만뷰 돌파

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B급 코미디에 생성형 AI까지…공개 이틀 만에 100만뷰, SNS 팔로워도 급증

[괴산=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 괴산군이 제작한 이색 홍보영상 '할머니의 이중생활'이 전국 누리꾼들의 관심을 끌며 조회수 140만회를 넘어섰다.

괴산군은 지난 28일 공식 인스타그램과 유튜브에 공개한 'M4도 발라버린다는 아이오닉5N으로 기변한 82세 어르신' 영상이 인스타그램에서 공개 이틀 만에 조회수 100만회를 돌파했다고 3일 밝혔다.

할머니 이중생활.[사진=괴산군 인스타그램]

괴산군 공식 SNS 개설 이후 단일 콘텐츠로는 가장 높은 조회수다.

영상에는 연풍면 신풍마을 노인회장 신용숙 씨(79)가 주인공으로 등장한다. 평범한 농촌 어르신의 일상으로 시작하지만 바이크를 타고 질주하거나 경로당에서 DJ로 변신하는 등 예상 밖의 모습을 보여주는 반전 구성이다.

고령화 지역이라는 이미지를 오히려 콘텐츠 소재로 활용해 '젊고 활기찬 노년'을 유쾌하게 보여준 것이 특징이다. 여기에 생성형 AI를 활용한 영상 효과와 B급 코미디 형식을 결합해 기존 지자체 홍보영상과 차별화를 꾀했다.

현재 영상은 조회수 141만회, 좋아요 3만2000여개를 기록하고 있다. "노년은 괴산으로 가야겠다" 등의 댓글이 이어지는 등 지역을 알리는 홍보 효과로도 이어지고 있다는 게 괴산군의 설명이다.

영상 공개 이후 괴산군 공식 SNS에는 신규 팔로워 약 1000명이 유입돼 전체 팔로워가 1만2000명으로 늘었다.

괴산군의 숏폼 홍보는 이번이 처음이 아니다. 지난 5월 '빨간맛페스티벌' 홍보영상이 약 97만8000회의 조회수를 기록했으며 고추축제 관련 'BAD 챌린지'와 연기 챌린지 영상도 누적 20만회 이상의 조회수를 기록했다.

괴산군은 군민 유튜브 크리에이터와 SNS 서포터즈를 운영하는 등 주민 참여형 홍보도 확대하고 있다.

군 관계자는 "이색적인 숏폼 콘텐츠를 통해 전국적으로 괴산이라는 지명을 친근하게 인식시키는 계기가 됐다"며 "변화하는 미디어 환경에 맞춰 대중과 유쾌하게 소통할 수 있는 콘텐츠를 계속 선보이겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com