네이버 플러스 멤버십에 EBS 전자책 추가

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월 9900원에 초중고 교육 콘텐츠 500여 종 이용 가능

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 네이버가 EBS와 손잡고 네이버플러스 멤버십에 교육용 전자책 구독 서비스를 추가했다.

네이버플러스 멤버십 사용자는 2일부터 'EBS eBook'을 월 9900원의 할인가로 추가 구매해 이용할 수 있다. EBS eBook은 EBS 교육 콘텐츠를 전자책 형태로 제공하는 구독 서비스다.

네이버가 EBS와 손잡고 네이버플러스 멤버십에 교육용 전자책 구독 서비스를 추가했다. 네이버플러스 멤버십 사용자는 2일부터 'EBS eBook'을 월 9900원의 할인가로 추가 구매해 이용할 수 있다. [사진= 네이버]

'EBS eBook 초중고 올패스' 상품은 초등·중학 콘텐츠 약 230종과 중학·고교 콘텐츠 약 340종을 포함한다. 일반 구독가는 초등·중학 월 12900원, 중학·고교 월 15900원이지만 멤버십 사용자는 월 9900원에 두 상품을 모두 이용할 수 있다.

동화, 어학 학습서, 수능 교재와 온라인 강의, 문제은행 등 약 500여 종의 전자책을 무제한으로 이용 가능하다.

네이버플러스 멤버십은 월 4900원(연간 이용권 월 3900원)에 넷플릭스, 스포티파이, PC게임패스, 네이버웹툰·시리즈 중 매월 하나를 선택할 수 있다. 추가 구독 옵션으로는 스포티파이(월 5900원)와 웹툰·시리즈 쿠키(월 4900원)가 있다.

EBS eBook 구독은 멤버십 대표 회원이 구매한 후 본인 또는 자녀의 EBS아이디로 등록할 수 있다. 학부모가 넷플릭스를 이용하면서 자녀가 EBS eBook을 사용하는 방식으로 가족 구성원의 필요에 맞춰 콘텐츠를 활용할 수 있다.

정한나 네이버 멤버십 리더는 "네이버플러스 멤버십 사용자들이 관심사, 가족 구성, 연령 등 생애주기에 맞춰 더욱 다양한 콘텐츠 혜택을 활용할 수 있도록 EBS와 함께 교육 콘텐츠까지 제휴 혜택으로 확대했다"며 "앞으로도 다양한 파트너사와의 협업을 통해 온·오프라인을 아우르는 생활 밀착형 혜택을 지속적으로 넓혀가겠다"고 말했다.

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