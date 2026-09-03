5324명 대청호 달린다…청원생명쌀 마라톤 10월 17일 개최

AI 핵심 요약beta
- 청주시는 10월 17일 청원생명쌀 대청호마라톤대회를 연다고 3일 밝혔다.
- 대회는 대청호·청남대 일원에서 5㎞ 등 4개 종목으로 진행된다.
- 참가자 전원에 메달을 주고, 일부 코스엔 쌀과 티셔츠를 지급한다.
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주 대청호의 가을 풍광을 달리는 '제24회 청원생명쌀 대청호마라톤대회'가 5324명의 참가자와 함께 펼쳐진다.
청주시는 오는 10월 17일 상당구 문의면 체육공원 일원에서 대회를 개최한다고 3일 밝혔다.
대한육상연맹 인증 풀코스 공인대회인 이번 대회는 대청호와 청남대 일원의 자연경관을 배경으로 ▲5㎞ 건강코스▲10㎞ 단축코스▲21.0975㎞ 하프코스▲42.195㎞ 풀코스 등 4개 종목으로 진행된다.
5㎞ 코스는 문의파출소를 출발해 문의대교 반환점을 돌아오는 구간으로 가족 단위 참가자도 부담 없이 참여할 수 있다. 풀코스는 문의체육공원을 출발해 청남대 반환점을 거쳐 가덕면과 남일면 일원을 달리는 코스로 구성됐다.
종목별 입상자와 단체대항전 입상팀에는 시상금과 상패가 주어지며참가자 전원에게 기념 메달이 제공된다. 10㎞ 이상 참가자에게는 청원생명쌀 4㎏, 5㎞ 참가자에게는 기념 티셔츠가 지급된다.
대회 현장에서는 축하공연과 장기자랑을 비롯해 청원생명쌀 묵밥·떡·김밥 등 먹거리도 마련된다. 대회 당일 오전 8시부터 오후 2시까지 마라톤 코스 일대의 교통이 통제된다.
baek3413@newspim.com