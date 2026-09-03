5324명 대청호 달린다…청원생명쌀 마라톤 10월 17일 개최

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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주 대청호의 가을 풍광을 달리는 '제24회 청원생명쌀 대청호마라톤대회'가 5324명의 참가자와 함께 펼쳐진다.

청주시는 오는 10월 17일 상당구 문의면 체육공원 일원에서 대회를 개최한다고 3일 밝혔다.

청원생명쌀 대청호마라톤대회 포스터. [사진=청주시] 2026.09.03 baek3413@newspim.com

대한육상연맹 인증 풀코스 공인대회인 이번 대회는 대청호와 청남대 일원의 자연경관을 배경으로 ▲5㎞ 건강코스▲10㎞ 단축코스▲21.0975㎞ 하프코스▲42.195㎞ 풀코스 등 4개 종목으로 진행된다.

5㎞ 코스는 문의파출소를 출발해 문의대교 반환점을 돌아오는 구간으로 가족 단위 참가자도 부담 없이 참여할 수 있다. 풀코스는 문의체육공원을 출발해 청남대 반환점을 거쳐 가덕면과 남일면 일원을 달리는 코스로 구성됐다.

종목별 입상자와 단체대항전 입상팀에는 시상금과 상패가 주어지며참가자 전원에게 기념 메달이 제공된다. 10㎞ 이상 참가자에게는 청원생명쌀 4㎏, 5㎞ 참가자에게는 기념 티셔츠가 지급된다.

대회 현장에서는 축하공연과 장기자랑을 비롯해 청원생명쌀 묵밥·떡·김밥 등 먹거리도 마련된다. 대회 당일 오전 8시부터 오후 2시까지 마라톤 코스 일대의 교통이 통제된다.

baek3413@newspim.com