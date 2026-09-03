CGV, 관객 투표로 상영작 정하는 '씨오디 세븐' 도입

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매월 후보작 7편 공개…최다 득표작 예매 진행

전국 10개 극장서 수요 충족 시 최종 상영

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = CGV가 관객 투표와 실제 예매 수요에 따라 상영 여부를 결정하는 프로그램 '씨오디 세븐(COD-7, CGV ON DEMAND)'을 선보인다고 3일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = CGV, 씨오디 세븐(COD-7) 출시 [사진=CJ CGV} 2026.09.03 taeyi427@newspim.com

'씨오디 세븐'은 매월 주제에 맞춰 7편의 후보작을 공개한 뒤 관객 투표로 1편을 선정하는 방식이다. 선정작은 예매를 진행하고 일정 수준의 관람 수요가 확보되면 최종 상영을 확정한다.

첫 번째 주제는 '그 영화 보고 싶었는데'다. 올해 1월부터 7월까지 개봉한 작품 가운데 후보작을 선정했다.

9월 후보에는 '시라트', '센티멘탈 밸류', '햄넷', '상자 속의 양', '마티 슈프림', '어떻게 해야 했을까?' 등 총 7편이 포함됐다.

투표는 오는 7일까지 CGV 모바일 앱과 홈페이지에서 진행된다. 최다 득표작은 같은 날 오후 공개하며 이후 예매를 시작한다.

상영 대상 극장은 CGV용산아이파크몰, 영등포타임스퀘어, 왕십리, 인천, 오리, 광주상무, 대전, 대구, 서면, 울산삼산 등 전국 10곳이다.

오는 15일 오후 7시 회차를 대상으로 예매를 진행하며 극장별 목표 인원이 충족될 경우 상영을 확정한다. 목표 인원에 미달해 상영이 취소된 회차는 예매가 자동 취소된다. 관람료는 1만원이다.

장지연 CGV 콘텐츠운영팀장은 "관객이 보고 싶은 영화를 직접 선택하고 실제 수요에 따라 상영을 확정하는 프로그램"이라며 "매월 다양한 테마와 작품을 선보일 예정"이라고 말했다.

taeyi427@newspim.com