청주 원도심 국가유산, 가을밤 '빛의 문화유산'으로 변신

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내달 3~24일 국가유산 미디어아트 개최…철당간 등 4곳 미디어파사드

[충북=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주 원도심의 국가유산이 미디어아트와 만나 가을밤 새로운 문화공간으로 탈바꿈한다.

청주시는 오는 10월 3일부터 24일까지 철당간 광장과 원도심 일원에서 '2026 국가유산 미디어아트 청주 용두사지 철당간'을 개최한다고 3일 밝혔다.

국가유산 미디어아트 포스터. [사진=청주시] 2026.09.03 baek3413@newspim.com

'빛으로 여는 청주의 보물'을 주제로 열리는 이번 행사는 청주에서 처음 선보이는 국가유산 미디어아트 행사로, 미디어파사드와 입체음향 등 디지털 기술을 활용해 지역 문화유산을 야간 콘텐츠로 재해석한다.

망선루·압각수·충청도병마절도사영문·용두사지 철당간 등 4곳에서는 국가유산을 배경으로 한 미디어파사드가 펼쳐진다. 용두사지 철당간에서는 고려시대 주조 기술과 철당간에 얽힌 이야기를 대형 미디어아트로 선보인다.

중앙공원~성안길~철당간을 잇는 오디오 투어도 운영한다. 관람객은 입체음향을 들으며 원도심을 걸으면서 문화유산의 역사적 의미를 체험할 수 있다.

시민과 예술가가 참여하는 프로그램도 마련된다. 어린이들이 그린 작품을 영상으로 구현하는 '천년의 항해', 지역 예술대학과 함께하는 '예술의 길', 조명과 포토존으로 구성한 '빛의 길' 등이 운영된다.

시 관계자는 "원도심 국가유산이 미디어아트를 통해 새로운 생명력을 얻게 될 것"이라고 말했다.

baek3413@newspim.com