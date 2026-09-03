경기도, 지역응급의료센터 33→36개소 확대...도내 응급의료체계 강화

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권역센터 10곳·지역센터 36곳으로 확대...지정기간 2026년 11월부터 3년

달빛어린이병원 55곳 운영...소아응급 및 고위험분만 필수진료 기반 확충

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도가 지역응급의료센터를 확대 지정하고 필수 응급의료 분야의 대응 체계를 확충하는 등 도내 응급의료 망을 한층 강화한다.

3일 경기도에 따르면 도는 지난 달 28일 경기도응급의료위원회 심의를 거쳐 지역응급의료센터 36개소를 최종 지정했다. 이는 기존 33개소에서 3개소가 늘어난 규모로 이번에 지정된 기관의 운영 기간은 2026년 11월 1일부터 2029년 10월 31일까지 3년이다.

경기도청 전경. [사진=경기도]

최근 보건복지부의 권역응급의료센터 추가 지정에 따라 도내 권역응급의료센터가 9개소에서 10개소로 늘어난 데 이어 경기도의 지역응급의료센터 확대 지정까지 더해져 도내 응급의료 인프라가 대폭 확장됐다.

이번 지정 평가에서는 인력·시설·장비 등 법정 지정기준 준수 여부뿐만 아니라 실제 진료 능력과 최종치료 역량과 지역별 의료 수요 및 접근성 등이 종합적으로 고려됐다.

경기도는 응급의료기관 확충과 더불어 소아응급 및 고위험분만 등 필수 응급의료 분야 진료 기반 강화에도 힘을 쏟고 있다.

소아응급 분야에서는 야간과 휴일 진료가 가능한 진료기관을 전국 최대 규모인 55개소까지 늘려 운영 중이다. 달빛어린이병원 이용 건수는 2024년 104만 건에서 2025년 130만 건으로 25%가량 늘어난 데 이어 올해 상반기에도 74만 건을 넘어서는 등 꾸준한 증가세를 보이고 있다.

고위험분만 분야에서는 고위험 산모·신생아 통합치료센터 4개소의 전담 산과의사 지원을 늘려 지난해 전담인력을 11명에서 18명으로 확충했다. 이를 통해 24시간 분만 진료 대응 체계를 갖췄다.

유영철 경기도 보건건강국장은 "권역·지역응급의료센터의 진료 기반 확충과 함께 소아응급과 고위험분만 등 필수 응급의료 대응 역량을 높이고 있다"며 "도민이 필요한 응급의료를 적시에 받을 수 있도록 지역 응급의료체계를 더욱 촘촘하게 구축하겠다"고 강조했다.

1141world@newspim.com