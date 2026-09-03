서울시, 시민과 '서울형 음수대' 개발...다양한 이용자 특성 반영

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생활 속 요구 반영한 7종 음수대 마련

단차 없애 휠체어·어린이 접근성 향상

서울시청 1층에 음수대 1호 시범 설치

[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울시는 텀블러 리필, 휠체어 이용자와 어린이의 접근성, 반려동물 급수 등을 고려한 '서울형 음수대' 7종을 개발했다고 3일 밝혔다.

서울시는 시민 워크숍과 부서 협력 회의 등을 거쳐 서울형 음수대(실외형 3종·실내형 4종)를 마련했다. 음수대에는 장애인과 어린이 등 누구나 편리하게 이용할 수 있도록 유니버설디자인(UD)이 적용됐다.

'서울형 음수대'가 서울시청에 설치된 모습 [사진=서울시]

바닥 단차를 없애고 하부 공간을 확보해 휠체어 이용자와 어린이의 접근성을 높였다. 온수 화상 방지 구조를 적용했다. 적은 힘으로도 누를 수 있는 촉각 조작 버튼도 도입했다.

실외형은 리필형, 리필형(확장), 반려동물형 등 3종으로 구성된다. 실내형은 리필형, 리필형(저학년용), 다중형, 벽부매립형 등 4종이다. 어린이 눈높이를 고려한 저학년용과 산책 중 반려동물이 물을 마실 수 있는 반려동물형을 별도로 마련했다.

텀블러 이용 편의성도 높였다. 전용 급수 노즐을 적용해 텀블러를 안정적으로 거치한 상태에서 물을 채울 수 있도록 했다. 기기 외부로 물이 흐르지 않는 내부 배수 구조와 바닥 배수로를 적용해 물 고임을 줄이고 위생과 유지관리 편의성을 높였다.

서울시는 시청 본관 1층 로비에 '서울형 음수대 1호'를 설치해 시범 운영을 시작했다. 이달 중 '서울형 음수대 디자인 가이드라인'을 배포한다. 공원·학교·관공서 등의 신규 조성지와 노후 음수대 교체 대상지를 중심으로 단계적으로 확대할 계획이다. 공공·민간기관이 표준 설계안을 활용해 자체적으로 설치할 수 있도록 지원한다.

오는 9일에는 시청 본관 1층에서 '서울형 음수대 이벤트: 굿바이 플라스틱 서울'를 개최한다. 텀블러를 가져와 아리수를 리필하고 행사에 참여한 시민에게는 텀블러, 디자인 키링, 천연 수세미 등 굿즈를 선착순으로 제공한다.

최인규 서울시 디자인정책관은 "서울형 음수대가 텀블러 사용을 확산하고 어린이와 장애인, 반려동물 동반 시민 누구나 편리하게 이용하는 생활 기반시설로 자리 잡길 기대한다"며 "공원과 학교, 관공서 등 시 전역으로 확산해 포용적이고 지속가능한 공공 음용 환경을 조성해 나가겠다"고 말했다.

blue99@newspim.com