군산항1981, 바다·노을 웰니스관광 플랫폼 '재탄생'

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9월 12일 '독서와 기록'·10월 3일 '러닝과 요가' 원데이 힐링 프로그램 운영

회차별 전일까지 온라인 사전 신청, 잔여 좌석·일부 프로그램 현장 접수 병행

[군산=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 군산문화관광재단은 오는 12일과 10월 3일 '군산항1981' 일원에서 바다와 노을을 배경으로 몸과 마음을 치유하는 체험형 웰니스 프로그램을 운영한다고 3일 밝혔다.

이번 행사는 군산 내항의 탁 트인 바다와 일몰을 조망할 수 있는 군산항1981을 활용해 웰니스 여행 수요에 대응하고 방문객에게 정서적 휴식과 특별한 경험을 제공하기 위해 마련됐다. 낮부터 일몰까지 이어지는 원데이 프로그램으로 진행된다.

군산항1981 '쉬엄쉬엄 데이' 포스터[사진=군산시]2026.09.03 gojongwin@newspim.com

오는 12일 1회차는 '나를 기록하는 고요'를 주제로 아날로그적 쉼과 정적인 활동을 중심으로 운영된다. 지역 독립서점 4곳과 협업한 큐레이션 북 전시와 낮맥 컬러헌팅, 인터뷰 부스, 리딩파티, 빈백 독서 및 바다 명상존, 선셋 낭독 콘서트 등이 마련된다.

10월 3일 2회차는 '선셋 비트 앤 바디'를 주제로 몸과 마음의 활력을 깨우는 프로그램으로 구성된다. 체형 측정과 슬로우 러닝, 싱잉볼·조향 향기 명상, 프로필 촬영, 선셋 비트 앤 바디 요가, 눕멍존 등 전문 강사진과 함께하는 다양한 웰니스 클래스가 진행된다.

특히 이번 행사는 관내 독립서점과 웰니스 전문가, 소상공인 등 지역 관광자원과 협업해 단순 관람형 관광을 넘어 지역 상권과 연계된 체류형 로컬 관광 플랫폼으로 군산항1981의 역할을 확대하는 데 의미가 있다.

프로그램 사전 신청은 군산문화관광재단 누리집에서 회차별 전일까지 가능하다. 1회차는 9월 11일, 2회차는 10월 2일까지 접수하며 일부 프로그램은 현장 접수로 운영된다. 사전 예약 프로그램도 잔여 좌석이 있을 경우 당일 현장 접수가 가능하다.

자세한 내용은 군산문화관광재단 누리집의 '군산항1981' 내 '프로그램 및 행사 안내'에서 확인할 수 있다.

gojongwin@newspim.com