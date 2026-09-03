롯데, 8000명 규모 슈퍼블루 마라톤 개최

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다음달 9일 평화의공원서

오는 10일까지 참가 모집

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 롯데는 장애인과 비장애인 8000명이 함께하는 '제 11회 슈퍼블루 마라톤'을 다음달 9일 서울 마포구 평화의공원 평화광장에서 개최한다고 3일 밝혔다.

롯데는 오는 10일까지 참가자 8000명을 선착순으로 모집한다. 참가 신청은 슈퍼블루 마라톤 공식 홈페이지에서 할 수 있다.

대회는 장애인과 비장애인이 함께 참여하는 슈퍼블루 걷기 1600m와 슈퍼블루 5km, 비장애인이 참여하는 5km와 10km 등 4개 코스로 운영된다.

제 11회 슈퍼블루 마라톤 공식 포스터. [사진=롯데]

참가비는 비장애인 3만원이다. 장애인은 본인을 포함해 최대 4명까지 무료로 참가할 수 있다.

롯데는 사단법인 스페셜올림픽코리아와 2013년부터 장애인에 대한 바른 언어 사용과 인식 개선을 위한 '블루 캠페인'을 진행하고 있다. 캠페인의 취지를 함께 달리는 활동으로 확장해 2015년부터 매년 마라톤을 열었으며 누적 참가자는 약 8만명이다.

대회에서는 롯데월드 캐릭터 공연과 발달장애인 연주자로 구성된 'SOK 앙상블' 공연이 열린다. 롯데웰푸드와 롯데칠성음료는 간식과 음료를 지원하고, 롯데케미칼과 캐논코리아는 각각 리사이클링 부스와 포토존 이벤트를 운영한다.

롯데는 대회에 앞서 참가자들이 함께 훈련하고 교류하는 '슈퍼블루 러닝 클래스'를 운영한다. 올해는 개최일이 한글날인 점을 고려해 '장애인에게 바른 말을 전해요'를 주요 메시지로 정하고 올바른 장애 관련 언어 표현과 장애 인식 개선의 의미를 알릴 예정이다.

kji01@newspim.com