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현대글로비스, 하반기 신입사원 채용…물류·해운·IT 등 전 부문 모집

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  • 현대글로비스가 3일 하반기 신입사원 채용을 시작했다.
  • 물류·해운·유통·IT 등 전 부문에서 인재를 뽑는다.
  • 서류는 13일까지며 최종 합격자는 12월 말 입사한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

13일까지 서류 접수…AI역량검사·면접 거쳐 12월 입사
연세대 이어 성균관대 채용박람회 개최…직무·조직문화 상담

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=현대글로비스가 물류·해운·유통·IT 등 전 사업영역에서 하반기 신입사원 채용에 나선다.

현대글로비스는 오는 13일까지 '2026 하반기 신입사원 채용' 서류 접수를 진행한다고 3일 밝혔다.

채용 부문은 물류 분야의 포워딩·산업재물류를 비롯해 해운 분야의 자동차선 사업운영·프로젝트화물 배선·LNG선 사업 및 운항 관리, 유통 분야의 KD·국제통상·트레이딩 등이다. 이와 함께 IT와 경영지원, 기획 부문에서도 신입사원을 모집한다.

지원 대상은 학사 또는 석사 학위 취득자와 2027년 2월 이전 취득 예정자다. 해외여행에 결격사유가 없어야 하며 토익(TOEIC), 토익스피킹(TOEIC Speaking), 오픽(OPIc) 등 공인영어성적을 보유해야 한다. 남성은 병역을 마쳤거나 면제 대상이어야 한다.

채용 전형은 서류심사에 이어 10월 초 AI역량검사 및 인적성검사, 10월 말~11월 초 1차 면접, 11월 말 최종 면접 순으로 진행된다. 최종 합격자는 올해 12월 말 입사할 예정이다.

현대글로비스는 전형 과정에서 AI역량검사를 활용해 지원자의 직무 수행 역량과 직무 적합성을 확인한다. 전략게임과 영상면접 등을 통해 지원자의 사고방식과 문제해결 과정을 분석하고 측정 데이터를 기반으로 직무적합성과 성과역량을 평가하는 방식이다.

대학가를 직접 찾아가는 채용박람회도 진행하고 있다. 현대글로비스 임직원이 캠퍼스를 방문해 입사를 희망하는 대학생들을 대상으로 조직문화와 직무 등에 대한 상담을 제공한다.

지난 1일 연세대학교에서 첫 채용박람회를 진행했으며 오는 8일에는 성균관대학교에서 두 번째 박람회를 개최할 예정이다.

현대글로비스 관계자는 "현대글로비스와 함께 꿈을 키우고 글로벌 물류 시장을 무대로 역량을 발휘할 우수한 인재들의 지원을 기대한다"며 "인재 확보가 기업 경쟁력인 만큼 신입사원들이 최고의 리더로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

입사지원과 채용 관련 자세한 내용은 현대글로비스 채용 홈페이지에서 확인할 수 있다.

[사진=현대글로비스]

heoneykim@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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