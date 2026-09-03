현대글로비스, 하반기 신입사원 채용…물류·해운·IT 등 전 부문 모집

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13일까지 서류 접수…AI역량검사·면접 거쳐 12월 입사

연세대 이어 성균관대 채용박람회 개최…직무·조직문화 상담

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=현대글로비스가 물류·해운·유통·IT 등 전 사업영역에서 하반기 신입사원 채용에 나선다.

현대글로비스는 오는 13일까지 '2026 하반기 신입사원 채용' 서류 접수를 진행한다고 3일 밝혔다.

채용 부문은 물류 분야의 포워딩·산업재물류를 비롯해 해운 분야의 자동차선 사업운영·프로젝트화물 배선·LNG선 사업 및 운항 관리, 유통 분야의 KD·국제통상·트레이딩 등이다. 이와 함께 IT와 경영지원, 기획 부문에서도 신입사원을 모집한다.

지원 대상은 학사 또는 석사 학위 취득자와 2027년 2월 이전 취득 예정자다. 해외여행에 결격사유가 없어야 하며 토익(TOEIC), 토익스피킹(TOEIC Speaking), 오픽(OPIc) 등 공인영어성적을 보유해야 한다. 남성은 병역을 마쳤거나 면제 대상이어야 한다.

채용 전형은 서류심사에 이어 10월 초 AI역량검사 및 인적성검사, 10월 말~11월 초 1차 면접, 11월 말 최종 면접 순으로 진행된다. 최종 합격자는 올해 12월 말 입사할 예정이다.

현대글로비스는 전형 과정에서 AI역량검사를 활용해 지원자의 직무 수행 역량과 직무 적합성을 확인한다. 전략게임과 영상면접 등을 통해 지원자의 사고방식과 문제해결 과정을 분석하고 측정 데이터를 기반으로 직무적합성과 성과역량을 평가하는 방식이다.

대학가를 직접 찾아가는 채용박람회도 진행하고 있다. 현대글로비스 임직원이 캠퍼스를 방문해 입사를 희망하는 대학생들을 대상으로 조직문화와 직무 등에 대한 상담을 제공한다.

지난 1일 연세대학교에서 첫 채용박람회를 진행했으며 오는 8일에는 성균관대학교에서 두 번째 박람회를 개최할 예정이다.

현대글로비스 관계자는 "현대글로비스와 함께 꿈을 키우고 글로벌 물류 시장을 무대로 역량을 발휘할 우수한 인재들의 지원을 기대한다"며 "인재 확보가 기업 경쟁력인 만큼 신입사원들이 최고의 리더로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

입사지원과 채용 관련 자세한 내용은 현대글로비스 채용 홈페이지에서 확인할 수 있다.

[사진=현대글로비스]

heoneykim@newspim.com