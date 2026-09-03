SG '에코스틸아스콘', 경원대로 장기 공용시험서 내구성 확인

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일반 아스콘 구간 2회 이상 보수, 시험 구간은 무보수 유지

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 아스콘 전문기업 SG가 친환경 고내구성 아스팔트 포장재 '에코스틸아스콘'의 장기 내구성을 인천 경원대로 장기 공용시험을 통해 확인했다고 3일 밝혔다.

SG에 따르면 2017년 시험 시공한 인천 경원대로 에코스틸아스콘 구간은 일반 아스콘 구간에서 2회 이상 보수공사가 진행되는 동안 9년간 한 차례도 보수공사를 하지 않았다.

회사는 해당 구간이 초기 포장 상태를 유지했으며 골재 백화 현상도 관찰되지 않았다고 설명했다. 이를 토대로 노면 시인성과 도로 안전성 측면에서도 성능이 확인됐다는 게 회사 측 설명이다.

정량 평가에서도 일반 아스콘과 차이가 나타났다고 회사는 분석했다.

SG CI. [사진=SG]

에코스틸아스콘 적용 구간은 일반 아스콘 대비 ▲소성변형 59.5% ▲균열률 78.7% ▲종단평탄성 56.5% 각각 개선된 것으로 나타났다. 국도포장상태평가지수(NHPCI)는 7.42를 기록했다.

SG는 이 같은 공용시험 결과를 토대로 에코스틸아스콘의 재포장 주기가 일반 아스콘 대비 최대 2.04배 연장되고 생애주기비용(LCC)은 39.9% 절감되는 것으로 분석했다.

회사는 항만과 물류시설, 산업단지, 대규모 도시개발사업 등 중차량 통행이 많은 현장을 중심으로 에코스틸아스콘 공급을 확대하고 있다.

인천 지역 공공 인프라에서는 ▲미추홀구청 고속종점 지하차도 보수공사 ▲서구청 가재울숲 안전마을 조성공사 ▲수도권매립지관리공사 드림파크CC 주차장 보수공사 ▲강화군 군도 7~17호선 연결도로 포장공사 ▲군도 7~17호선 신삼리 외 도로 재포장공사 ▲남동산단지원사업소 도로포장면 개선사업 등에 공급됐다.

민간 개발사업과 물류·산업 현장에도 적용됐다.

적용 사업은 ▲한화 영종 인스파이어 개발사업 ▲인천 신항 배후단지 1·2단계 조성공사 ▲용현·학익 1블록 부지조성공사 ▲인천 글로벌물류센터 ▲한들구역 도시개발사업 ▲BMW 드라이빙센터 ▲선광 SNCT 컨테이너터미널 포장공사 ▲E1 컨테이너터미널 포장공사 등이다.

SG는 이 같은 공공·민간 시공 실적과 경원대로 장기 공용시험 데이터를 기반으로 고내구성 포장재 적용 분야를 확대한다는 계획이다.

SG 관계자는 "인천에서 확보한 다양한 공공·민간 시공 실적과 장기 공용 성능 데이터는 에코스틸아스콘의 기술력과 경제성을 확인할 수 있는 자료"라며 "축적된 시공 경험과 성능 데이터를 기반으로 지방자치단체와 공공기관은 물론 산업단지, 물류시설, 국가산업단지 등 고내구성 포장 수요가 높은 시장으로 적용을 확대할 것"이라고 말했다.

dconnect@newspim.com