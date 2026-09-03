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"M83, 올 2분기 흑자전환…실적 턴어라운드 진입" - 지엘리서치

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AI 핵심 요약

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  • 지엘리서치는 3일 M83이 2분기 흑자전환했다고 분석했다
  • M83은 2분기 매출 490억원 영업이익 16억원을 냈다
  • AI·글로벌 사업 확대로 하반기 성장세가 이어질 전망이다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 독립리서치 지엘리서치는 콘텐츠 시각특수효과(VFX) 전문기업 M83이 올해 2분기 연결 기준 영업이익 흑자전환에 성공하며 실적 턴어라운드 국면에 진입했다고 3일 분석했다. 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다.

박창윤 지엘리서치 연구원은 "M83은 2분기 연결 기준 매출액 490억원으로 전년 동기 대비 54% 증가했고 영업이익은 16억원으로 흑자전환했다"며 "별도 기준으로도 매출액 50억원으로 82% 증가하고 영업이익 5억원을 기록해 흑자전환하면서 VFX 본업의 수익성 회복이 확인됐다"고 말했다.

인공지능(AI) 인프라 전문 자회사 피앤티링크는 연결 외형 성장을 이끌고 있다는 분석이다.

M83 피앤티링크 CI. [사진=M83]

피앤티링크는 올해 상반기 매출 963억원으로 전년 동기 대비 226% 증가했고 순이익은 13억4000만원을 기록했다. 네이버클라우드와 카카오 등 국내 플랫폼·클라우드 기업을 대상으로 그래픽처리장치(GPU) 서버 구축용 고성능 AI 서버 장비를 공급하고 있으며 금융권으로 공급처를 확대하고 있다.

글로벌 사업에서는 일본과 중국, 유럽을 잇는 현지 제작 네트워크 구축을 추진하고 있다.

일본에서는 티비에스(TBS)홀딩스 계열 콘텐츠 제작사 더세븐(THE SEVEN)과 지난 3월 약 105억원 규모의 첫 프로젝트를 수주했다. 더세븐은 넷플릭스 작품 '아리스 인 보더랜드'와 '유유백서' 등을 제작한 회사다.

중국에서는 현지 법인 설립 이전부터 <너자2>, <성하입몽> 등의 프로젝트에 참여했다. M83은 지난 1월 중국 현지 법인을 설립해 현지 프로젝트 대응 역량을 확대하고 있다.

박 연구원은 "중국에서는 현지 법인 설립 이전부터 <너자2>, <성하입몽> 등 대형 프로젝트를 수행하며 레퍼런스를 쌓아왔다"며 "향후 중국 콘텐츠 제작 수요가 확대되고 한중 문화교류 여건이 개선될 경우 후속 프로젝트 수주 확대가 기대된다"고 전망했다.

유럽과 북미 사업에서는 노르웨이 VFX·애니메이션 기업 김프빌(Gimpville)을 거점으로 활용하고 있다.

M83은 2025년 1월 김프빌 지분을 인수해 최대주주 지위를 확보했다. 2026년 반기 말 기준 지분율은 33.26%이며 관계기업으로 분류돼 있다.

김프빌은 넷플릭스 '트롤(Troll)', '라 팔마(La Palma)' 등 글로벌 프로젝트 제작 경험을 보유하고 있다.

M83이 투자 제작과 배급 수익에 참여하는 김프빌의 장편 애니메이션 '바이퀸즈(ViQueens)'는 지난 6월 안시 국제애니메이션영화제 공식 마스터클래스 라인업에 선정됐다. 개봉은 오는 12월로 예정돼 있다.

AI 기술 부문에서는 자회사 디블라트(DiBlaT)가 그룹 연구개발(R&D) 역할을 맡고 있다.

디블라트는 ▲AI 영상 생성·합성·보정 ▲디지털휴먼·딥페이크 ▲실시간 렌더링·시뮬레이션 기술을 개발하고 있다. 2026년 반기 말 기준 관련 특허 6건을 등록하고 3건을 출원했다.

지난 6월에는 피지컬 AI 학습용 합성데이터와 가상환경 구축 사업 진출을 발표했다. 7월에는 AI 미디어랩을 설립해 콘텐츠 제작 AI와 산업용 AI 연구를 통합했다.

박 연구원은 "M83은 VFX 제작 대행에서 콘텐츠·기술 플랫폼 기업으로 사업 영역을 확장하고 있다"며 "하반기에도 AI 인프라 사업 확대와 글로벌 프로젝트 매출 반영 등에 힘입어 높은 성장세가 이어질 것"이라고 평가했다.

dconnect@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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