모아트랩, '2027 S/S 서울패션위크' 공식 후원사 참여

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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 모아트랩은 오는 5일 동대문디자인플라자(DDP)에서 열리는 '2027 S/S 서울패션위크' KIMOUI(키모우이) 쇼의 공식 후원사로 참여한다고 3일 밝혔다.

모아트랩은 지난 2018년부터 2026년까지 9년 연속 뉴욕패션위크 공식 뷰티 파트너로 활약하며 글로벌 백스테이지 노하우를 축적해 온 K-뷰티 기업이다. 이번 서울패션위크 참여를 기점으로 뉴욕 무대에서 검증받은 전문성을 국내 런웨이로 본격 확장한다.

뉴욕패션위크 2026 F/W AKNVAS 백스테이지에서 리드 메이크업 아티스트가 모아트랩 제품 활용법과 쇼 메이크업 콘셉트를 설명하고 있다. [사진=모아트랩]

이번 KIMOUI 쇼에서 모아트랩은 화려한 색조 메이크업에 앞서 피부 컨디션과 결을 끌어올리는 브랜드 고유의 '메이크업 프렙' 과정을 현장에서 생생하게 구현할 예정이다.

모아트랩 관계자는 "지난 9년간 뉴욕패션위크 백스테이지에서 치열하게 쌓아온 경험과 노하우를 서울패션위크에서도 선보일 수 있게 되어 뜻깊다"며, 모아트랩이 지속적으로 연구해온 '메이크업 전 피부 준비'의 중요성과 백스테이지 뷰티 파트너로서의 전문성을 이번 무대에서 확실히 증명하겠다"고 밝혔다.

tack@newspim.com