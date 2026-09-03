롯데홈쇼핑, 홈쇼핑 첫 시설관리경영시스템 인증...방송 안정성 제고

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방송 스튜디오·송출 시설·업무공간 결합된 복합 시설 특성 반영

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 롯데홈쇼핑이 홈쇼핑 업계 최초로 시설관리경영시스템(ISO41001) 인증을 획득했다고 3일 밝혔다.

ISO41001은 국제표준화기구(ISO)가 2018년 제정한 국제 시설관리 표준으로, 시설 안정성과 운영 효율을 높이기 위한 요구사항과 절차를 규정하고 있다.

롯데홈쇼핑 사옥 전경. [사진=롯데홈쇼핑 제공]

롯데홈쇼핑은 방송 스튜디오와 송출 시설, 업무공간이 결합된 복합 시설 환경에서 안정적인 방송 운영을 확보하기 위해 인증을 추진했다. 방송 제작과 송출에 필요한 주요 설비가 상시 가동되는 특성을 반영한 것이다.

회사는 시설관리 용역사와 매월 정기 간담회를 진행해 시설 현황과 조치 계획을 점검한다. 냉온수기, 냉동기, 비상발전기 등 주요 설비의 이력카드를 통합 관리하며, 설비별 생애주기비용(LCC)을 기반으로 점검과 정비 시기를 체계적으로 관리해 방송 운영에 영향을 미칠 수 있는 시설 리스크에 대응하고 있다.

김재겸 롯데홈쇼핑 대표는 "홈쇼핑 사옥은 방송 제작·송출 시설과 업무공간이 함께 운영되는 복합 시설인 만큼 체계적인 시설관리가 방송의 안정성을 좌우하는 중요한 기반"이라고 말했다.

nrd@newspim.com