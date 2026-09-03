잡코리아, '2026 엔지니어링 온라인 취업박람회' 운영

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 잡코리아는 '2026 엔지니어링 온라인 취업박람회'를 열고 엔지니어링 분야 일자리 매칭 지원에 나선다고 3일 밝혔다.

잡코리아가 운영하고 산업통상부·한국엔지니어링협회가 주최·주관하는 이번 박람회는 오는 11월 30일까지 3개월간 잡코리아에서 온라인으로 진행된다. 미래 엔지니어링 산업을 이끌 인재를 찾는 기업과 우수 인재를 연결해 폭넓은 취업 기회를 제공하고, 산업 전반의 채용 활성화에 기여하는 것이 목적이다.

잡코리아는 박람회 기간 전문 채용관을 통해 한국엔지니어링협회 등록 기업의 채용공고를 실시간으로 제공한다. 채용공고는 ▲엔지니어링·설계 ▲제조·생산 ▲건축·시설 ▲AI·개발·데이터 등 직무별로 확인할 수 있으며, 지역·기업 규모·경력 조건에 따른 맞춤 검색도 가능하다. 우수 엔지니어링 기업의 상세 정보도 제공해 공고 탐색 편의성을 높였다.

잡코리아 관계자는 "엔지니어링 산업은 미래 성장과 직결되는 분야인 만큼, 기업이 원하는 전문 인재와 구직자에게 맞는 기회를 더욱 빠르게 연결하는 일이 중요하다"며 "이번 온라인 취업박람회가 엔지니어링 분야 우수 인재에게 더 폭넓은 취업 기회를 제공하고, 기업에는 효율적인 인재 채용의 장이 될 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

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