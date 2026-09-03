김민석 "용혜인 논란, 국민 목소리 존중해야…깊이 생각하며 지켜보고 있어"

"지나치게 숨겨진 비리 아닌, 이미 드러난 사실에 대한 판단의 문제"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 김민석 더불어민주당 대표가 용혜인 성평등가족부 장관 후보자를 둘러싼 논란에 대해 "국민의 여러 가지 목소리, 판단은 그 자체로 존중하면서 생각해볼 필요가 있다"는 입장을 밝혔다.

김 대표는 3일 오전 유튜브 채널 민주당티비(TV)의 라이브 방송인 '민티07'에 출연해 용 후보자와 관련된 질문을 받고 "여러 말씀을 듣고 지켜보는 입장"이라며 이같이 말했다.

김민석 더불어민주당 대표가 당 공식 유튜브 채널 '민주당티비'에 출연했다. [사진=민주당티비 캡처]

그는 "통상적인 인사청문회에서 문제가 되는 것은 청문회를 통해 나타나는 숨겨져 있던 비리에 관한 것이지만, 이번에 문제가 되는 것은 인사청문회를 하지 않아도 이미 알고 있는, 드러나 있는 사실들에 대한 판단의 문제"라고 말했다.

이어 "엊그제 마침 제가 각 정당 방문을 했을 때 약속했던 점심식사를 진보당, 사회민주당, 기본소득당과 함께했다"며 "지켜보고 있고, 많은 우려와 비판이 있는 것도 듣고 있으며 (용 후보자) 본인도 듣고 있을 것이기 때문에 저도 깊이 생각을 하고 있다"고 했다.

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