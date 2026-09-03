부모교육부터 임신·양육까지 '정부24'서 한 번에…연말 AI 추천도 도입

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부처별 가족관계교육 정보 통합…7개 관심 분야로 재분류

연령·지역 반영한 맞춤형 검색…가까운 가족센터도 안내

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 성평등가족부와 행정안전부는 여러 부처와 기관에 흩어져 있던 가족관계교육 정보를 오는 4일부터 정부24를 통해 통합 제공한다고 3일 밝혔다.

이에 따라 이용자는 부모·가족교육부터 임신·출산·양육과 학령기 자녀 부모교육까지 생애주기와 가족 상황에 맞는 교육정보를 정부24에서 한 번에 확인할 수 있다.

성평등가족부와 행정안전부는 여러 부처와 기관에 흩어져 있던 가족관계교육 정보를 오는 4일부터 정부24를 통해 통합 제공한다. [사진=성평등가족부]

가족관계교육에는 성평등가족부의 부모·가족교육과 교육부의 학령기 자녀 학부모교육, 보건복지부의 임신·출산·양육 관련 교육 등이 포함된다.

그동안은 정책 대상과 소관 부처에 따라 관련 정보가 분산돼 있어 이용자가 필요한 교육을 일일이 찾아야 했다. 정부는 개별 기관이나 사업명을 별도로 검색하지 않아도 교육정보를 확인하고 관련 프로그램 신청까지 이어질 수 있도록 콘텐츠와 서비스를 연계했다.

정부24에서는 가족관계교육을 생애주기와 가족 상황에 따라 7개 관심 분야로 구분한다. 가족관계와 가족센터 서비스부터 임신·출산·육아, 영유아 자녀 양육, 부모 역량 강화, 청소년 자녀와의 관계, 긍정양육, 청년의 결혼·출산·양육 준비 등에 필요한 정보를 제공한다.

올해 말에는 생성형 인공지능(AI)을 활용한 '초개인화 추천 서비스'도 선보인다. 정부24의 AI 기반 맞춤형 검색 기능과 연계해 이용자의 연령과 위치 등 회원정보와 추가 질의를 토대로 적합한 가족 소통·교육 프로그램을 추천하는 방식이다.

예를 들어 중학생 자녀와의 대화법을 검색하면 관련 온라인 교육과 함께 이용자의 거주지역 인근 가족센터에서 운영하는 부모·자녀 프로그램을 안내할 수 있다.

통합로그인인 'Any-ID'도 적용해 정부24에 한 번 로그인하면 연계 사이트의 교육을 신청하거나 수강할 수 있도록 할 계획이다.

원민경 성평등가족부 장관은 "그동안 여러 부처와 기관에서 각각 운영해 온 가족관계교육 정보를 정부24에서 한눈에 찾아보고 필요한 교육에 참여할 수 있는 기반을 마련했다"며 "국민이 자신의 생애주기와 가족상황에 맞는 교육을 보다 쉽고 편리하게 이용하고 가족관계교육이 일상에 도움이 되는 생활교육으로 자리 잡을 수 있도록 지속적으로 발전시켜 나가겠다"고 밝혔다.

jane94@newspim.com