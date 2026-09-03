IBK투자증권, 유튜브 구독자 대상 OX 퀴즈 이벤트 진행

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9월 30일까지…추첨 통해 여행지원금 최대 200만원 지급

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = IBK투자증권은 오는 30일까지 자사 공식 유튜브 채널 구독자를 대상으로 '오딧서요? OX퀘스트' 이벤트를 시행한다고 3일 밝혔다.

IBK투자증권에 따르면 해당 이벤트는 지난 7월부터 진행된 유튜브 채널 활성화의 일환으로, 고객들이 쉽고 재미있게 금융투자 콘텐츠를 접할 수 있도록 OX 퀴즈 방식으로 진행된다.

IBK투자증권 사옥. [사진=IBK투자증권]

참여 방법은 ▲IBK투자증권 공식 유튜브 채널 구독 ▲댓글로 이벤트 영상 속 OX 퀴즈의 정답 작성 ▲신청서 제출 등 세 가지 절차를 완료하면 된다.

IBK투자증권은 정답자 중 추첨을 통해 ▲여행지원금 200만원(1명) ▲여행지원금 100만원(2명) ▲배스킨라빈스 파인트 아이스크림 교환권(50명) ▲바나나맛우유 교환권(1만명) 등을 증정할 계획이다.

여행지원금 당첨자에게는 경품 지급을 위한 IBK투자증권 증권계좌가 필요하며, 여행지원금에 대한 제세공과금 22%는 당첨자 본인이 부담한다. 유튜브 활성화 이벤트 기간 중 여행지원금은 1인 1회만 지급된다.

IBK투자증권 관계자는 "퀴즈를 풀며 투자 지식도 쌓고 다양한 경품 혜택까지 받을 수 있도록 이벤트를 마련했다"며 "앞으로도 고객이 즐겁게 즐길 수 있는 이벤트를 꾸준히 선보이며 소통을 이어 가겠다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com