정희용, 에너지 신기술 국회 포럼 성료...국가첨단산업 적기 전력 공급 논의

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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 정희용 국민의힘 의원(경북 고령군·성주군·칠곡군)은 전날 국회의원회관에서 개최한 「에너지 신기술·신사업 국회 포럼」 제2차 포럼이 성황리에 끝났다고 3일 밝혔다.

이번 포럼은 인공지능(AI)·반도체 등 국가첨단산업의 성장과 재생에너지 확대 등 급변하는 에너지 환경에 대응하고, 국가첨단산업에 대한 적기 전력 공급과 에너지 지산지소 활성화, 에너지 신사업·혁신기업 육성을 위한 전력산업의 역할과 정책·제도 개선방안을 논의하기 위해 마련됐다.

정희용 국민의힘 의원(경북 고령군·성주군·칠곡군)이 국회의원회관에서 「에너지 신기술·신사업 국회 포럼」 제2차 포럼을 개최했다. [사진=정희용 의원실]

첫 번째 주제발표에 나선 백철우 덕성여대 교수는 '국가첨단전략산업 지원을 위한 전력산업의 역할과 혁신 과제'를 주제로 첨단산업의 전력 수요 증가에 대응하기 위한 전력망 확충과 민관 협력방안을 제시했다.

이어 이종민 한전 기술지주회사 대표이사는 '에너지 지산지소 활성화 및 글로벌 유니콘·에너지 신사업 육성방안'을 주제로 지역 에너지 활성화와 혁신기업 육성을 위한 제도 및 사업화 방안을 발표했다.

정희용 의원은 "AI 등 첨단산업의 급성장에 따른 안정적인 전력망 확보는 국가 경쟁력과 직결되는 핵심 안보 과제"라며 "단순한 전력 공급을 넘어 지역에서 생산한 에너지를 지역에서 소비하는 에너지 지산지소 기반을 마련하고 에너지저장장치(ESS)와 AI를 융합한 미래형 전력시스템으로 혁신해야 한다"고 말했다.

그러면서 "이번 포럼이 전력망의 적기 확충과 지산지소 기반의 신사업 생태계 조성을 위한 실질적인 대안을 찾는 뜻깊은 자리가 되길 기대한다"고 덧붙였다.

jeongwon1026@newspim.com