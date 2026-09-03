'어벤져스: 엔드게임 앙코르', 7700만뷰 기록…23일 개봉

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새 상영 포맷 '인피니티 비전' 포스터·예고편 공개

'어벤져스: 둠스데이' 연결 독점 영상도 예고

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 영화 '어벤져스: 엔드게임 앙코르'가 오는 23일 개봉을 앞두고 새로운 상영 포맷 '인피니티 비전' 포스터와 예고편을 공개했다고 3일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 리어셈블 포스터 [사진= 월트디즈니 컴퍼니 코리아] 2026.09.03 taeyi427@newspim.com

'어벤져스: 엔드게임 앙코르'는 마블 시네마틱 유니버스(MCU) 영화 '어벤져스: 엔드게임'의 재개봉작이다.

외신에 따르 최근 공개된 '어벤져스: 엔드게임 앙코르' 예고편은 공개 24시간 만에 전 세계 합산 조회수 7700만회를 기록했다. 역대 재개봉 영화 예고편 가운데 가장 높은 조회수로 전해졌다.

기존 재개봉작 예고편의 24시간 조회수는 '탑건' 40주년 기념 재개봉이 1900만회, '아바타'와 '타이타닉'이 각각 1400만회와 1300만회를 기록한 것으로 알려졌다.

이번 재개봉에서는 새로운 상영 포맷인 '인피니티 비전'을 선보인다. 인피니티 비전은 대형 스크린과 화질, 사운드 등 일정 기준을 충족한 상영관에 적용되는 인증 방식이다.

함께 공개된 포스터에는 타노스와의 전투에서 인피니티 스톤이 장착된 건틀렛을 착용한 토니 스타크의 모습이 담겼다. 예고편에는 스티브 로저스가 "어벤져스! 어셈블"을 외치는 장면과 함께 인피니티 비전의 화면비와 화질, 사운드 특징 등이 소개됐다.

'어벤져스: 엔드게임 앙코르'에서는 신작 '어벤져스: 둠스데이'와 연결되는 독점 영상도 공개될 예정이다.

조 루소 감독은 외신 인터뷰에서 이번 재개봉과 관련해 "두 영화의 이야기를 연결할 것"이라며 "'어벤져스: 엔드게임'에서 '어벤져스: 둠스데이'로 자연스럽게 이어지는 흐름이 있다"고 말했다.

'어벤져스: 엔드게임 앙코르'는 오는 9월 23일 극장에서 개봉한다.

taeyi427@newspim.com