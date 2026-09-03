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농업인 반복교육 줄인다…직불·GAP·친환경 교육 통합 제안

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  • 농식품부가 3일 규제 합리화 공모전 우수과제 15건을 선정했다.
  • 공익직불·GAP·친환경 의무교육 통합과 빈집 민박 규제 완화가 뽑혔다.
  • 청년농 창업범위 확대와 유기식품 표시 개선도 우수과제에 올랐다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

농식품 규제 합리화 공모전 115건 접수
농어촌민박 진입규제 완화 등 15건 선정
우수 제안은 향후 제도·정책 개선에 활용

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 공익직불제와 농산물우수관리인증(GAP), 친환경인증을 받기 위해 농업인이 반복해서 들어야 했던 의무교육을 통합하는 방안이 제안됐다. 농촌 빈집을 민박으로 활용할 때 적용되는 진입규제를 완화하고, 청년농의 농업 연계 창업 범위를 넓히는 방안도 우수 규제 합리화 과제로 선정됐다.

농림축산식품부는 '2026년 농식품 규제 합리화 공모전'을 통해 국민이 제안한 규제 합리화 과제와 홍보콘텐츠 등 총 15건을 우수과제로 선정했다고 3일 밝혔다. 선정된 규제 개선 제안은 향후 관련 제도와 정책을 개선하는 데 활용할 예정이다.

공모전은 ▲규제 합리화 과제 제안 ▲규제 합리화 성과 홍보콘텐츠 제작 등 2개 부문으로 지난 5월 18일부터 7월 10일까지 8주간 진행됐다. 총 115건이 접수됐으며, 민간 전문가 5명의 심사를 거쳐 과제 제안 5건과 홍보콘텐츠 10건을 선정했다.

농림축산식품부 전경 [사진=뉴스핌DB] 2025.01.08 plum@newspim.com

과제 제안 부문 최우수상에는 공익직불제와 GAP·친환경인증 의무교육 가운데 중복되는 내용을 공통 기본과목으로 통합해 상호 인정하자는 제안이 선정됐다.

현재 각 제도에 따라 의무교육을 이수해야 하는 농업인이 비슷한 내용을 반복해서 교육받는 부담을 줄이자는 취지다. 농업교육포털을 활용해 교육 이수 결과를 공동으로 조회할 수 있도록 시스템을 보완하는 방안도 담겼다. 농식품부는 농업인의 교육 부담과 행정비용을 함께 줄일 수 있다는 점을 높게 평가했다.

농촌 빈집 활용을 확대하기 위한 농어촌민박 규제 개선안도 우수상을 받았다. 빈집을 활용한 농어촌민박의 사전 실거주 요건을 완화하고 사업 주체를 법인 등으로 확대하는 내용이다. 빈집을 정비한 뒤 입주하는 것을 전제로 한 조건부 신고제를 도입하고 마을이 공동으로 운영할 수 있는 근거를 마련하는 방안도 제시됐다.

유기가공식품의 원료 함량 표시를 현실화하는 방안도 우수과제로 뽑혔다. 유기농 원료 함량이 70% 이상 95% 미만인 제품에 일률적으로 '유기 70%'라고 표시하는 대신, 실제 유기농 원료 함량을 표시할 수 있도록 하자는 내용이다. 유기농 원료 함량에 따른 차등표시제를 만들고 불가피하게 사용하는 미량 부원료의 예외 인정 범위를 확대하는 방안도 포함됐다.

청년농 스마트팜 [사진=전북도] 2023.10.16 gojongwin@newspim.com

청년농의 창업 관련 규제를 개선하자는 제안도 선정됐다. 청년농업인이 농업 생산에만 머물지 않고, 농업과 연계한 유통·가공·서비스 분야나 기술 창업에 진출할 수 있도록 허용 범위를 명확히 하자는 내용이다. 전업독립영농 유지 의무의 예외 기준을 구체화하고 사후점검 등을 통해 농업 연계 창업을 관리하는 방안이 제시됐다.

청년후계농 영농정착지원금을 받는 농업인의 농산업 관련 소득활동에 사전신고제를 도입하는 방안도 우수과제에 포함됐다. 농산업과 연관된 소득활동을 할 경우 사전에 신고할 수 있도록 영농정착지원사업 시행지침에 별도 제도를 만들자는 제안이다.

홍보콘텐츠 제작 부문에서는 계란 등급판정 결과 표시 방식 개선을 소개팅에 빗대 표현한 웹툰 '계란팅'이 최우수상을 받았다. 규제 합리화 성과 4건을 소개한 쇼츠 '규제합리화, 더 쉽고 더 편하게'도 최우수작으로 선정됐다.

농촌 왕진버스의 재택방문형 진료 도입과 청년농의 온라인도매시장 가입 조건 완화, 전통식품 품질인증 대상 품목 확대 등을 알기 쉽게 소개한 콘텐츠도 우수작에 이름을 올렸다.

농식품부는 과제 제안 부문 최우수자에게 농식품부 장관상을 수여한다. 선정된 홍보콘텐츠는 농식품부 사회관계망서비스(SNS) 등에서 활용할 계획이다.

홍인기 농식품부 정책기획관은 "국민이 현장에서 체감하는 불편 사항을 듣고 제도 개선으로 이어가는 중요한 계기가 됐다"며 "앞으로도 농업·농촌에 활력을 불어넣고 국민의 편의를 높이는 규제 합리화를 지속 추진하겠다"고 강조했다.

rang@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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