LG전자, AI 가습·공기청정기 '퓨리케어 하이드로타워 맥스' 출시

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프리미엄 가습가전 제품군 확대..."가습가전 시장 선도해 나갈 것"

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= LG전자가 인공지능(AI)을 활용해 습도와 공기질을 관리하는 프리미엄 가습·공기청정기를 선보였다.

LG전자는 18일 'LG 퓨리케어 하이드로타워 맥스'를 출시했다고 밝혔다. 신제품은 정수·살균·청정·건조의 4단계 위생관리 기술과 AI 가습 기능, 공기청정 기능을 결합한 것이 특징이다.

LG전자 퓨리케어 하이드로타워 맥스 출시.[사진=LG전자]

신제품은 정수 필터로 거른 물을 100℃로 가열·살균한 뒤 초음파 방식으로 가습하는 정수 복합식 가습 방식을 적용했다. 청정 필터를 통과한 공기를 사용하며 가습 후에는 내부에 남은 물을 회수하고 자동 건조해 위생 관리를 강화했다.

새롭게 적용된 '공간맞춤 AI 가습' 기능은 실내 공간의 크기와 온도 등을 분석해 적절한 가습량을 자동으로 조절한다. 사용자가 별도로 가습량을 설정하지 않아도 실내 습도를 일정하게 유지할 수 있도록 돕는다.

가습 성능은 시간당 최대 850cc이며, 4.5L 용량의 스테인리스 물통을 탑재했다. 일반 가습모드 중풍 기준 최대 18시간 연속 가습이 가능하다.

공기청정 면적은 약 66㎡(20평)로, 일반적인 30~40평대 아파트 거실을 관리할 수 있는 수준이다. 먼지 감지 센서를 통해 실내 공기질을 실시간으로 확인할 수 있으며 가습과 공기청정 기능을 동시에 사용할 수 있다.

편의 기능도 강화했다. 모닥불과 오로라, 잔물결 등 3가지 테마 무드등과 12가지 일반 컬러 무드등을 제공한다. 취침 시에는 26dB 저소음 모드와 조도 센서를 활용한 자동 소등 기능을 사용할 수 있다. 제품 하단에는 이동 편의를 위한 바퀴를 적용했다.

LG전자는 이번 신제품 출시로 프리미엄 가습가전 제품군을 확대했다. 넓은 거실에는 하이드로타워 맥스, 개별 공간에는 기존 하이드로타워, 가습 기능만 필요한 경우에는 하이드로에센셜을 선택할 수 있도록 했다.

홍순열 LG전자 에어케어사업담당은 "위생관리 기술과 강력한 공기청정 성능을 갖춘 하이드로타워 맥스를 앞세워 프리미엄 가습가전 시장을 선도해 나갈 것"이라고 말했다.

heoneykim@newspim.com