롯데, 서울·부산서 가족축제동시 개최…임직원 등 1만7000여명 참여

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올해 부산 행사 추가

셋째 자녀 가정에 차량 지원

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 롯데는 지난 16일 롯데월드 어드벤처 서울과 부산에서 제2회 '롯데 러브 패밀리 페스티벌'을 열었다고 18일 밝혔다.

롯데그룹과 롯데그룹노동조합협의회가 공동 주관한 행사에는 국내외 임직원과 가족, 사회공헌 프로그램 참여 아동 등 1만7000여명이 참석했다. 지난해 서울에서 처음 열린 행사를 올해는 부산에서도 동시에 진행했다.

롯데가 지난 16일 롯데월드 어드벤처 서울과 부산에서 '2026 롯데 러브 패밀리 페스티벌'을 개최했다. 이날 행사에는 롯데그룹 임직원 및 가족, 그룹 사회공헌 프로그램인 '맘편한 꿈다락' 아동 등 총 1만7000여명이 참가했다. [사진=롯데]

참석자에는 '맘(mom)편한 가족상' 수상자와 '맘편한 꿈다락' 아동, 롯데 장애인 스포츠단 소속 선수도 포함됐다. 롯데는 다자녀 임직원과 장애인 스포츠단 선수 가족을 위한 별도 초청 행사도 마련했다.

올해 셋째 자녀를 얻은 직원 가족에게는 카니발 차량 모형 키와 유모차, 과자 선물세트를 전달했다. 롯데는 2024년부터 셋째 자녀를 출산한 임직원에게 카니발 차량을 2년간 무상 제공하고 있다.

아시안게임에 출전한 펜싱 류은환 선수 등 롯데지주 소속 장애인 스포츠단 선수와 가족에게도 선물을 전했다. 행사장에는 바이오와 2차전지 소재 등 그룹 사업을 주제로 한 공동 색칠 도안과 계열사 메시지 배너를 설치했다.

롯데는 '2026 자이언츠배 롯데그룹 야구대회'에서 2년 연속 우승한 롯데글로벌로지스 시상식과 가족 노래자랑을 진행했다. 캐릭터 포토타임과 경품 행사도 열었다.

kji01@newspim.com