롯데, '재팬 모빌리티쇼 2026' 참가…소재·자율주행 기술 공개

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6개 계열사 참여…배터리 소재부터 물류까지 모빌리티 밸류체인 선보여

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 롯데가 배터리 소재부터 자율주행·스마트 물류까지 6개 계열사의 모빌리티 기술을 앞세워 글로벌 협력 확대에 나선다. 일본 '재팬 모빌리티쇼 비즈위크 2026'에서 그룹의 사업 역량을 선보이고 해외 기업과 새로운 성장 기회를 모색한다.

롯데는 오는 13일부터 16일까지 일본 지바현 마쿠하리 메세에서 열리는 '재팬 모빌리티쇼 비즈위크 2026'에 참가한다고 12일 밝혔다.

롯데는 이달 13~16일까지 일본 지바현 마쿠하리 멧세에서 열리는 '재팬 모빌리티쇼 비즈위크 2026'에 참가해 '엘무브(L.Move)'를 콘셉트로 전시관을 운영한다고 밝혔다. 사진은 지난해 일본 도쿄 빅사이트에서 열린 '재팬 모빌리티쇼 2025' 롯데관에서 관람객들이 전시를 둘러보고 있는 모습. [사진=롯데 제공]

롯데는 '엘무브(L.MoVE)'를 콘셉트로 전시관을 구성한다. 엘무브는 '롯데 모빌리티 밸류 이네이블러'의 줄임말로, 모빌리티 분야에서 새로운 가치를 창출하는 파트너라는 의미다. 차세대 소재부터 인프라, 물류·서비스까지 이어지는 모빌리티 밸류체인을 선보인다.

롯데케미칼은 난연·경량·리사이클 소재와 무도장 디자인 소재를 전시한다. 롯데인프라셀과 롯데에너지머티리얼즈는 전기차 배터리용 양극박·코팅박·동박을 선보인다. 롯데이노베이트는 자율주행 모빌리티 서비스와 인공지능(AI) 스마트톨링, 차세대 지능형 교통체계(C-ITS) 등 차량과 도로, 도시 데이터를 연결하는 기술을 소개한다.

롯데글로벌로지스는 수소 화물차와 자율주행 화물차, 자동 상·하차 기술 등을 통한 친환경·무인화 물류체계 구축 전략을 알린다. 롯데렌탈은 비대면 체크인과 무인 키박스를 적용한 디지털 단기렌터카 모델로 일본 오키나와 시장 진출을 추진한다.

롯데는 지난해 '재팬 모빌리티쇼 2025'에 처음 참가했으며, 올해는 각 계열사의 기술과 사업 모델을 바탕으로 글로벌 기업과의 협력 기회 발굴에 초점을 맞췄다.

롯데 관계자는 "이번 행사는 롯데의 모빌리티 사업 경쟁력을 글로벌 기업에 알리고 실질적인 협력 기회를 찾는 자리"라며 "계열사별 기술과 사업 역량을 바탕으로 글로벌 파트너십을 확대하고 미래 모빌리티 분야에서 새로운 성장 기회를 지속적으로 발굴하겠다"고 말했다.

nrd@newspim.com