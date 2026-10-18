삼립, 파리 식품박람회서 40종 전시…호떡·호빵으로 해외 공략

AI 핵심 요약beta
- 삼립이 18일 시알 파리 2026에 단독 부스로 참가했다
- 삼립은 호떡·호빵·약과 등 약 40종 제품을 선보였다
- 삼립은 박람회를 계기로 수출 기회와 해외 유통을 확대한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
수출 기회·유통 채널 확대 추진
·[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼립은 프랑스 파리에서 열리는 식품박람회 '시알 파리(SIAL Paris) 2026'에 단독 부스를 마련하고 호떡·호빵·약과 등 약 40종의 제품을 선보인다고 18일 밝혔다.
삼립 부스는 오는 21일까지 운영된다. 'K-디저트 아뜰리에'를 콘셉트로 한국 전통 민화를 현대적으로 재해석한 공간을 꾸몄다.
전시 제품에는 삼립호떡과 삼립호빵, 약과 등 전통 간식과 소프트 치즈케이크, 미니보름달 등 베이커리 제품이 포함됐다.
삼립은 김치호빵과 약밥 부리또도 전시했다. 이 가운데 4개 제품군은 박람회의 '시알 이노베이션 셀렉션'에 선정됐다고 회사 측은 설명했다.
정인호 삼립 대표이사는 현장 부스에서 해외 바이어들에게 제품을 소개했다. 삼립은 이번 박람회에서 각국 바이어와의 접점을 넓히고 있다.
삼립은 박람회 참가를 계기로 신규 수출 기회를 발굴하고 해외 유통 채널을 확대할 계획이다.
kji01@newspim.com