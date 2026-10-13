삼립, '타코·김치 호빵' 신제품 20종…모델에 배우 공명

AI 핵심 요약beta
- 삼립은 13일 배우 공명을 새 모델로 발탁하고 겨울 마케팅에 나섰다
- 삼립은 타코·불닭 등 신제품 호빵 20종을 선보였다
- 삼립은 ‘올 겨울 호빵 몇개?’ 캠페인으로 다양한 맛을 알렸다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 삼립의 겨울 대표 간식 '삼립호빵'이 겨울 시즌을 맞아 배우 공명을 새 모델로 발탁하고 '타코 호빵' 등 신제품 20종을 선보이며 본격적인 겨울 마케팅에 나선다. 캠페인 슬로건은 '올 겨울 호빵 몇개?'로, 다양한 맛을 취향대로 골라 즐기는 재미를 담았다.
신제품은 멕시칸 타코를 재해석한 '김치타코 호빵'과 '정통타코 호빵', '바질치즈 호빵'이 눈에 띈다. 프리미엄 라인은 오키나와 흑당을 쓴 '흑당단팥 호빵'과 감주 탕종 반죽을 활용한 '감주통팥 호빵'이다. 다마고치와 협업한 '고기부추 호빵', '칠리도그 호빵', 호빵맨과 협업한 '밤단팥 호빵', '카레 호빵'에는 띠부씰을 넣었다. 이 밖에 '타로밀크티 호빵', '황치즈 호빵', '단팥&우유 호빵'과 삼양식품 불닭과 협업한 '삼양 불닭 호빵(야채·피자)', '콘치즈불닭 호빵'도 내놓는다.
삼립 관계자는 "스테디셀러부터 캐릭터 협업, 타코·불닭 등 트렌디한 제품까지 라인업을 다채롭게 구성했다"며 "배우 공명과 함께하는 '올 겨울 호빵 몇개?' 캠페인을 통해 삼립호빵만의 즐겁고 친근한 브랜드 경험을 선보일 것"이라고 말했다.
fineview@newspim.com