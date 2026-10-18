현대百, 기부 에코백 재사용…장바구니 1500개 제작

AI 핵심 요약beta
- 현대백화점은 18일 고객 기부 에코백으로 리백 1500개를 제작했다
- 리백 캠페인은 21일부터 30일까지 무역센터점에서 진행된다
- 고객은 리백 사용 시 할인과 포인트 혜택을 받을 수 있다
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이용·반납 고객에 할인·포인트
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 현대백화점은 고객이 기부한 에코백으로 장바구니 1500개를 제작해 식품관 고객에게 무료로 제공하는 '리백(Re:Bag)' 캠페인을 진행한다고 18일 밝혔다.
캠페인은 오는 21일부터 30일까지 무역센터점 식품관에서 현대백화점그룹 멤버십 H포인트 회원을 대상으로 진행된다. 고객은 식품관 계산대에서 종이쇼핑백이나 종량제 봉투를 구매하는 대신 리백을 요청할 수 있다.
리백은 고객이 사용하지 않는 에코백을 기부받아 선별·세척·재디자인한 장바구니다. 현대백화점은 지난 7월 '365 리사이클' 캠페인으로 에코백 3000여 장을 모아 리백 1500개를 제작했다.
리백은 고객 1명당 하루 1개씩 제공된다. 이용 고객에게는 식품관 결제금액에서 100원을 할인해 준다.
기후에너지환경부의 '탄소중립포인트 녹색생활실천' 회원은 100원의 인센티브를 추가로 받을 수 있다. 현대백화점 카드 회원에게는 그린프렌즈 마일리지 100점도 적립된다. 이 마일리지는 2000점에 도달하면 H포인트 2000포인트로 자동 전환된다.
현대백화점은 다음달 20일까지 무역센터점 사은데스크에 리백을 반납하는 고객에게 H포인트 2000점을 추가로 제공한다.
이번 캠페인은 현대백화점과 기후에너지환경부, 한국환경보전원이 올해 진행한 '청소년 기후행동 오픈이노베이션'에서 나온 아이디어를 반영했다. 현대백화점은 무역센터점 운영 결과를 바탕으로 전국 점포 식품관으로 캠페인을 확대하는 방안을 검토하고 있다.
kji01@newspim.com