배민, 투게더스와 POS 연동…중소형마트 5000곳 퀵커머스 판로

AI 핵심 요약beta
- 우아한형제들은 18일 투게더스 POS와 배민 앱을 연동했다
- 전국 5000곳 중소형마트가 주문·재고·결제를 통합 관리한다
- 토마토식자재마트를 시작으로 다음달부터 추가 입점이 이어진다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
토마토식자재마트 첫 입점
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 배달의민족 운영사 우아한형제들은 투게더스의 판매시점정보관리(POS) 시스템과 배민 앱을 연동해 중소형마트의 퀵커머스 판매를 지원한다고 18일 밝혔다. 투게더스 POS를 사용하는 전국 약 5000곳의 중소형마트가 대상이다.
양사는 지난 16일 서울 송파구 우아한형제들 사옥에서 관련 전략적 협약을 체결했다.
마트는 기존 POS에서 배민 주문을 받고 앱에 상품을 등록할 수 있다. 재고 관리와 결제 과정도 연동된다. 별도 프로그램으로 주문을 처리하거나 앱 판매 내역을 재고 관리 시스템에 다시 입력하던 절차를 줄인다는 설명이다.
우아한형제들에 따르면 기존에는 주문과 재고 정보를 따로 관리해야 해 재고 불일치나 반영 지연이 발생할 수 있었다. 회사는 이번 연동으로 마트의 운영 부담이 줄어들 것으로 기대하고 있다.
이달 초 토마토식자재마트가 첫 브랜드로 입점했다. 우아한형제들은 다음달부터 추가 입점이 이어질 예정이라고 밝혔다.
우아한형제들은 자체 퀵커머스 서비스인 배민B마트 외에도 배민 앱의 장보기·쇼핑에 판매자를 입점시키고 있다. 회사에 따르면 편의점과 마트 등 유통 브랜드 매장을 포함한 약 2만4000개 업체가 입점해 있다.
우아한형제들은 앞으로도 다른 분야에서 파트너십을 확대해 오프라인 매장의 디지털 전환을 지원할 계획이다.
kji01@newspim.com