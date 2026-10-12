배달의민족, 배민상회 최대 44% 할인…31일까지

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첫 구매 20% 쿠폰·100원 비품

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 우아한형제들은 외식업주 전용 커머스 '배민상회'에서 식재료와 배달비품을 최대 44% 할인하는 '10월 최저가 도전' 기획전을 오는 31일까지 진행한다고 12일 밝혔다.

기획전 대상에는 쌀·달걀·식용유 등 식재료와 국·탕용기, 아이스컵, 보냉·보온팩, 비닐봉투 등 배달비품이 포함된다.

우아한형제들이 배민상회에서 식재료와 배달비품을 최대 44% 할인하는 기획전을 진행한다. [사진=우아한형제들]

배민상회를 처음 이용하는 고객에게는 전 상품 20% 할인 쿠폰과 필수 배달비품 100원 구매 혜택을 제공한다.

배민 입점 파트너를 위한 '배민파트너특가' 기획전도 오는 31일까지 열린다. 배민상회 할인가에 추가 할인을 적용하고 5% 할인 쿠폰을 제공한다.

배민상회가 첫 구매 고객에게 전 상품 20% 할인 쿠폰을 제공한다. [사진=우아한형제들]

지난 7월 시작한 배민파트너특가의 기획전 상품 40종은 8~9월 판매량이 시작 전인 5~6월보다 37% 증가했다. 해당 상품을 구매한 입점 파트너 수도 같은 기간 64% 늘었다.

기획전 상품 수는 지난 7월 40종에서 현재 140여 종으로 확대됐다. 우아한형제들은 보냉·보온팩과 비닐봉투 등 포장 소모품, 20kg 쌀 등 기본 식재료가 인기를 끌었다고 설명했다.

kji01@newspim.com